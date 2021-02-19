Подкаст журнала «Эксперт»: Случай с GameStop — все не так очевидно

Вячеслав Суриков: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Поговорим о первой масштабной атаке частных инвесторов на крупных игроков биржевого рынка. Мы сделаем это вместе с редактором отдела экономики журнала, экспертом и одним из соавторов статьи «Хомяки против кукловодов» Евгении Обуховой и Александра Абрамова – заведующим лабораторий анализа институтов и финансовых рынков, РАНХиГС, кандидатом экономических наук.

Если коротко излагать суть событий, то речь идет о том, что мелкие инвесторы, координируемые ресурсом социальных новостей Reddit, начали скупать опционы на GameStop, и спрос на акции резко повысился. Подробнее я попрошу, все-таки, Евгению рассказать, в чем собственно заключалась эта история.

Евгения Обухова: Я хочу напомнить, что история с GameStop развивается уже почти месяц и несколько недель, и на самом деле, она стартовала еще в прошлом году, когда на подфоруме Wall Street Bets, известного онлайн-ресурса Reddit, пользователи, которые интересуются фондовым рынком, довольно активно общались по поводу компании GameStop. Тогда GameStop, которая много лет прозябала в убытках, начала потихоньку восстанавливать свой бизнес. У нее были погашены долги, у нее вошли в капитал довольно известные инвесторы, и пользователи Reddit посчитали, что эта компания может, в принципе, показывать более хорошие финансовые результаты, чем было до сих пор. Тем не менее, ряд хедж-фондов, в том числе хедж-фонд, связанный с известным игроком «Цитадель», хедж-фонд Melvin, они играли на понижение этих акций и открывали там, как выяснилось позже, масштабные короткие позиции, ставили на то, что акции упадут. И в январе один из сочувствующих, скажем так, шортистам написал пост о том, что GameStop должна обанкротиться, с компанией все будет плохо, ее надо шортить, после чего возмущенные пользователи в большом масштабе написали, что они объединяются, и они будут ставить на повышение акции. А дальше произошла интересная история, акции начали расти, но в какой-то момент брокеры, один за другим, начали отказывать пользователям в том, чтобы принимать заявки. Кто-то ссылался на то, что система виснет, потому что сделок очень много, а кто-то как Робин Гуд, просто отключил возможность совершать сделки с акциями GameStop, IMC и некоторых компаний, которые также попали в поле внимания компании Wall Street Bets. Поэтому есть сомнения в том, что акции поднимались исключительно на действиях группы розничных инвесторов мелких, которые отстаивали компанию GameStop. Тем не менее, акции выросли очень серьезно, они взлетели, сделали так называемые корни, если я правильно понимаю, и после этого они начали падать. И вот сейчас мы наблюдаем уже такое развитие событий, Wall Street Bets не сходит до сих пор с первых полос, и с одной стороны – продолжаются очень резкие такие взлеты в компаниях малой капитализации, а с другой стороны – регуляторы американские, прежде всего, комиссия по ценным бумагам, они уже объявили, что начнется расследование, и позже мы погорим о том, кого они собираются назначить виновным и ответственным. Первое, что я хотела бы предложить обсудить – это, собственно, выиграли или проиграли частные инвесторы, потому что я вижу, что Джей Пи Морган аккуратно высказался буквально вчера, о том, что институционалы были главной движущей силой этих вот всплесков котировок, а вовсе, не розничные инвесторы. Они проанализировали базу биржевых данных и выяснили, что дело было не в этих объединившихся мелких трейдерах. Это были некие институциональные крупные фонды. То есть получается, что нас и американских мелких инвесторов опять одурачили?

Александр Абрамов: Вы знаете, мне кажется, что я бы так не ставил вопрос, это было интересное событие, во-первых. Оно не первое и не последнее. И это может сегодня случиться с акциями любой компании в США, и это обыденность. Я, четно говоря, это событие не воспринимаю в терминах, что розничные инвесторы напали на хедж-фонды. Это совсем другая история. Но сегодня, пожалуй, с точки зрения розничных инвесторов, важен один вопрос, на который мы не имеем ответа, сколько инвесторов пострадали от этой операции, когда акции уже были куплены по высокой цене, и их цена упала до 50 долларов сегодня, и продолжает снижаться. Вот на сколько сильно были втянуты в эту историю частные лица и на сколько сильны их имущественные потери от этого последующего падения. Этот баланс пока еще никто не подсчитал, и цифр никаких не объявляют, на эту тему совершенно такое полное молчание и от финансовых посредников, и от регуляторов, и от конгрессменов и так далее. Я думаю, вот 18 числа начнутся слушания этой истории на комиссии конгресса. Я напомню, что такое последнее громкое слушание было с SEO Wells Fargo, которое кончилось очень печально для SEO Wells Fargo, который сначала и не подозревал, что будет все так серьезно. Поэтому я думаю, что на этот вопрос мы услышим ответ. Я предполагаю, что это не было много людей, которые были с такими частыми потерями. Ну кто-то пострадал, потерял 200-300 долларов, но не было тех, кто взял 100 тысяч долларов в долг, полностью промотал эти деньги и остался должен. Мне кажется, вот таких историй не было, но в общем-то как я повторюсь это может случиться сегодня с любой компанией и это может кончиться гораздо более масштабными потерями, вот это мне кажется важным.

Евгения Обухова: Масштабными потерями для частных инвесторов вы имеете в виду?

Александр Абрамов: Для частных инвесторов. Вот помните, в Фейсбуке обсуждали проблему, которая в 30-х годах возникла с одним из розничных магазинов, абсолютно примерно такая же история, но тогда от шартистов, ее падение акции, этой торговой сети, пытался защитить сам SEO этой биржи, ее владелец. Он также отчаянно защищался от шортистов, но он попал в ситуацию Корнера, то есть скупки акций по высоким ценам, которая, не владеет, может быть, сильно премудростями финансовыми. И получилось так, что хороший магазин, который мог стать, в общем-то, Мейсоном… Это ведущий, он первым применил стратегию розничных продаж на самообслуживание. Но этот магазин обанкротился, потому что в итоге этой стратегии у ее владельца оказались акции, 100% этих акций компаний, который он скупил по сумасшедшим деньгам, а дальше на эти компании, на эти акции спроса не было, их рыночная стоимость была равна нулю. Поэтому он пострадал, он великий бизнесмен, оказался, что называется, в финансовых убытках.

Евгения Обухова: Сеть называлась Piggly Wiggly.

Александр Абрамов: Да. Спасибо, я просто пытался ее вспомнить. На эту тему написано много книг, только вместо этого замечательного SEO, сегодня толпа. Это диверсифицирует ее риски, потому что все понемножку потеряли, так сказать, но примерная история абсолютно та же самая.

Евгения Обухова: По поводу потерь как раз я перед нашей беседой просматривала новости. И вот есть прекрасная новость, создатели криптовалютной платформы Трон Джастина Сана, это молодой предприниматель, он потерял уже 8 миллионов. А он вложил в GameStop 10 миллионов долларов. И как раз получилось, что он вложил их на пике, на 75% уже его вложения обесценились, и он пишет: «Я буду держать». Но дело в том, что него все состояние, по-моему, 200 миллионов долларов, он может себе позволить потерять всю эту десятку. Тем не менее, некоторый размер потерь, вот 75%, для него это не такая большая сумма, но тем не менее.

Александр Абрамов: Ну, состоятельный инвестор, для него не имеет значение. Нам абсолютно все равно, мне кажется, 20 миллиардов долларов, которые потеряли хедж-фонды на этой операции. Абсолютно все равно на подобные потери, главное, сколько теряют незащищённые, неграмотные люди, то что называются неискушенными инвесторами. Самой большой риск в этой схеме этом. Мы можем, на самом деле, и мы с этим сталкивались, пусть не Корнера, пусть это не шортсквиз. Помните, пирамиды Мавроди работали абсолютно по такому же сценарию. Вы покупаете акции, вам кругом орут, что фундаментальные показатели не имеют значение, здесь Дейв Портной абсолютно эти же слова произносил в отношении компании GameStop. И масса народа втягивается в эту спекуляцию и выигрывают, конечно, кто успевает вовремя, их истории тиражируются. Но огромная толпа дальше остаётся с вложенными средствами, которые вдруг в один прекрасный момент обесцениваются до нуля. Во многом, знаете, Роберт Шиллер где-то полгода тому назад назвал, что рост пузырей… тогда не было еще GameStop истории, это, в общем-то квази-финансовая пирамида, только чуть-чуть более размытая чуть-чуть более прихорошенная. Но, в принципе, по своей сути, это одно и то же, использование иррационализма от поведения инвесторов отрыв стоимости цены от фундаментальных показателей, с каким-то коротким шоком, который потом все это обесценивает.

Евгения Обухова: Тут мне кажется, интересный какой-то момент, а как рациональная в общем-то изначально история перешла в этот иррациональный момент. Потому что изначально те, кто стоял за GameStop, они считали, что компании с фундаментальной точки зрения может быть все лучше, чем считает хедж-фонды. То есть они считали, что она не должна обанкротиться, а она должна выжить, у них были вот такие соображения, если я правильно помню. А потом уже в какой-то момент началась вот эта истерика, скорее, оторванная. А в какой момент приходит рациональное соображение в этот хайп, скажем так?

Александр Абрамов: Когда они отрываются от фундаментальной стоимости. Я вам, кстати, напомню историю 1924 года. Ведь она начиналась абсолютно как рациональная история. Человек собирал деньги для абсолютно рациональных инвестиций. А потом, когда деньги пошли, он вдруг заметил, что в принципе можно без тех инвестиций обойтись, можно из вновь привлеченных денег платить… Это Понци схема тоже испытала такую странную трансформацию. И как раз эту историю недавно вспоминал Бернс, что она абсолютно как рациональная история начиналась. Когда эта трансформация осуществляется, я опять повторюсь, когда отрывается цена от фундаментальной стоимости, когда вы слышите какое-нибудь Дейв Портной, который говорит, что на рынке произошла революция, фундаментальная стоимость не имеет значения, акции, криптовалюты или другой актив растет потому что в него верят. Значит тогда создается тот нарратив, который начинает превращаться в пузырь. Об этом, собственно, Роберт Шиллер не так давно успел написать, за полгода, по сути дела, предугадав эту печальную историю.

Вячеслав Суриков: Мне хотелось бы уточнить, все-таки, вот степень рациональности поведения различных игроков на биржевом рынке и степень их эмоциональной вовлеченности, которую я как раз увидел в этой истории с GameStop. Каков здесь баланс и можно ли это как-то ограничивать или вводить в какое-то русло? В самом механизме биржевой игры это как-то заложено?

Александр Абрамов: Заложено, конечно. На рыке смешано как-то желание поиграть и желание выгодно разместить деньги на какую-то длинную перспективу. Ты иногда даже не знаешь, что в тебе в данный момент играет, человек падок на эмоции. Как мне кажется, что в этой истории есть вот такой пласт, насколько работали сдерживающие моменты, заложенные в регулировании. Что здесь можно выделить. Мы должны вспомнить, что несколько лет назад в регулирование по финансовым консультантам было внесена некоторая правка, которая сначала с соцсетей ответственность за модерирование контента при предложении финансовых продуктов. Это можно говорить про политические события, а здесь про финансовые события. Здесь был такой человек спортсмен, бегун Кейл Гил, который модерировал это, и у него по странному совпадению были запасы акций гейм стоп, и потом он неожиданно выступил тем вещалой, которая зажгла этот костер. Вот одна история, мог этот человек давать советы толпе. Здесь промежуточное решение оказалось, оказалось этот Кейл Гил, он имеет лицензию брокера по ценным бумагам. Это что называется, попал, потому что теперь его вывернут… Это не советы частного лица, это советы уже профессионалов, здесь совсем другая будет имущественная ответственность.

Евгения Обухова: Можно я уточню для слушателей, вот этот Кейл Гил, который оказался как раз профессиональным сотрудником профессионального участника компании, это как раз тот, кто выступал под ником DeepFaceLab, его уже вызвали, если я правильно помню, к одному из регуляторов, он получил повестку. То есть, есть ощущение, что его сделают как раз крайним, но ведь за ним могли не пойти, он все время писал посты, но они долго не срабатывали. Почему сейчас это, все-таки, произошло?

Александр Абрамов: Потому что кто-то вплеснул туда керосина. Если вы посмотрите сеть, вот Дейв Портной, так сказать, сыграл очень большую роль в разжигании, у него тоже огромная аудитория. Вы помните, это человек, который стал очень популярным, его даже принимал у себя Трамп, давал ему интервью 30 минутное. И были масса других, так сказать, публикаций, высказываний. Но как завести толпу через интернет, наверное, мы сегодня уже знаем. В принципе, я бы не сделал из этого трагедию, просто появились новые социальные технологии, которые по-новому воздействуют на частных лиц. И эти моменты не были учтены в регулировании. Вот если мы посмотрим регулирование, там элементарно начало регулирования в США, там сказано, что «вы не имеете право использовать почтовую сеть для того чтобы давать инвестиционный совет, если вы не зарегистрированы как инвестиционный консультант в этом штате». Здесь нет почтовой сети, ей уже никто не пользуется, но есть социальные сети, а ее нет в законе. То есть один из вызовов, конечно, куда пойдет, это будет очень неторопливый процесс, очень тонкий, и слава Богу. А когда здесь, все-таки, в социальных сетях, наверное, их не заставят быть модераторами, но вот сеть Reddit, она же отличается от Фейсбука и Твитта тем, что она не берет на себя функцию модератора, она говорит: «Вот, эти люди у меня модераторы». Я думаю, что эти люди на финансовых форумах попадут под лицензирование. Ну, потому что они дают совет. Зачем тогда все остальное регулирование, если можно таким образом давать инвестиционный совет. Ну не дураки же все вокруг. Вопрос, как устроена вообще система управления рисками при внезапных ростах цен, это проблема Робин Гуда. Как случилось так, что… Ну, хорошо, вот Робин гуд залетел, он получил большие требования резервные со стороны клиринговой корпорации, он должен был внезапно собрать 3 миллиарда долларов, это он сделал. Вопрос другой, а как он управлял рисками клиентов, ведь те же 3 миллиарда он должен был выставить своим клиентам, когда росли цены.

Евгения Обухова: Так, по-моему, в какой-то момент он и прекратил…

Александр Абрамов: Он этого не сделал. Вот сегодня в этом случае вы можете либо закрыть позицию клиента, тогда вам не дадут эти 3 миллиарда долларов, клиенты не пойдут на это, вы вынуждены будите закрывать их позицию, с их убытками, то есть вы станете человеком, который делает убытки для всех остальных, или что-то другое должно происходить. Либо они должны были вносить деньги. Поэтому вопрос стоит, как управлялись риски в таких компаниях, как Робин гуд.

Евгения Обухова: Можно я уточню. Смотрите, то есть я правильно понимаю, что была принципиальная разница, в том, что висли ли не работали системы приема заявок у других брокеров, по-моему, у Швабы жаловались многие клиенты американских брокеров. И в том, что Робин Гуд прекратил принимать заявки, прекратил проводить сделки, но он оставил позиции клиентов как бы в текущем состоянии, то есть он не требовал маржин-коллов?

Александр Абрамов: В общем-то, история как раз в этом, но она очень разная, Шваб, Фиделити, Vanguard, да они висли несколько дней до этих операций, потому что был огромный всплеск рынка. Но ни Шваб, ни Фиделити, ни Vanguard не приостанавливали операции с GameStop то, как сделал Робин Гуд.

Евгения Обухова: Только с ним, только с GameStop?

Александр Абрамов: Да, потому что они разрулили эту ситуацию. Либо они взяли на себя тот разрыв, что ты должен в клиринговой палате увеличить свое обеспечение, одновременно что-то с клиентами делать. Вот только Робин Гуд. Почему? Потому что, я думаю, 80-90 потоков этой атаки пошло через Робин Гуд. Это, мне кажется, вопрос на будущее. Зачем нужно создавать такие технологические форточки на рынке, которые не приучают к сбережениям людей. У Робин Гуда нет ни одной опции для сбережения граждан. Ни счетов, у него нет ни консультантов, у него нет даже офиса или колл-центра, где вы можете что-то спросить. Это абсолютно такая структура, которая призвана помогать жить частным спекулянтам. Вопрос, насколько вообще разумная такая модель. И я думаю, она возникла не из GameStop, а она возникла год тому назад, когда, в общем-то, и было самоубийство одного из трейдеров в Робин Гуде, это, кстати, пошло уже по уголовному… Робин Гуд, только начинается та история. Были и другие там случаи критики. То есть Робин Гуд, мне кажется, во время пандемии – это модель бизнеса встала с огромным вопросом. А GameStop, так это вообще сделало ее предметом прямого рассмотрения в комитете конгресса, Соединенных Штатов Америки. То есть вопрос, как с этим быть. Вопрос и другой, что Робин Гуд по-своему тоже правы. Когда они говорят: «Послушайте, мы применяем современную технологию, а вы DTC, в ваших клиринговых палатах и депозитарных центрах вы на CC применяете какую-то старую допотопную технологию с расчетами t+0, t+2». Это тоже должно измениться, вот Робин Гуд говорят, что давайте переходить на t+0. Все технологии же сегодня рассчитаны. Если вы не хотите, чтобы были спекулянты на рынке, сделайте это.

Евгения Обухова: Я просто вспоминаю наш переход на t+2, который у нас такой помпой обставлялся 15 лет назад.

Александр Абрамов: И что кричали при этом те, кто защищал этот переход? О том, что это позволит активнее спекулировать частным инвесторам. Это, по сути дела, автоматически дает вам двухдневный кредит бесплатный, для того чтобы поставить деньги или ценные бумаги на вас.

Евгения Обухова: Самое интересное, что я просто не могу обойти вниманием этот момент с t+2, потому что он тоже важен... И тогда считалось, что мы переходим к передовой и близкой всем иностранным инвесторам системе. А наши как раз инвесторы частные все были в ужасе и говорили: «Зачем? Мы хотим поставку против платежа. Мы хотим продать или купить и сразу дайте нам то, что причитается. И не надо вот это t+n». И теперь история разворачивается в обратную сторону.

Александр Абрамов: Знаете, тот t+0, который был тогда, он не означает тот t+0, о котором говорит Робин Гуд. Потому что при том t+0 вы должны были в предыдущий торговый день завести активы, омертвить их на своих счетах, и это действительно была такая топорная технология, тоже, предполагающая очень низкий уровень развития платежных отношений. А сегодня это означает, что «знаешь, если ты заключил сделку, то подгони средства через час». И клиринговая система их одобрит. То есть это совершенно новая другая система расчетов. Биржи должны встряхнуться, потому что они последние годы выступают только какими-то монополистами хабами, которые торгуют информацией, монопольными услугами на рынке. Но по своему технологичному развитию, биржи, что в США, что у нас развиваются гораздо слабее, чем бизнес.

Евгения Обухова: Я хочу немножко вернуться к Робин Гуду. Ведь, если я правильно помню, в США кроме бирж есть еще пулы ликвидности, электронные сети торговые, через них проводится очень много заявок, и брокеры могут свою ликвидность продавать, отдавать, внутри себя сводить сделки, и как раз, то, что вменяли в вину Робин Гуда, и вменяют сейчас, что Цитадель была их очень крупным клиентом. Вот, все-таки, вы считаете, что дело в техническом устройстве того, как устроен бизнес Робин Гуда, или может быть, они защищали Цитадель каким-то образом?

Александр Абрамов: Здесь может быть два представления. Цитадель могла манипулировать рынком. Если взять там образ Гриффина, SEO и владельца Цитадели, он на мое личное мнение отвратителен, потому что это человек, купающийся показательно в роскоши, так сказать, и эта роскошь оплачивается теми Робингудовцами, которые там то всплывают, то тонут и так далее. Это отвратительно, мне кажется, с моральной точки зрения. Но, с точки зрения бизнеса, да, в США поострена такая система, что розничные брокеры и заявки их торговых клиентов никогда не попадают в биржу напрямую. Их покупает маркет-мейкер Цитадель и еще там 2-3 компании, которые держат 90% этого рынка. Является ли это справедливо – это вызывает очень много всяких нареканий и подозрений на эту тему, но мне кажется, она не такая простая. Тут завязано такое огромное количество интересов, и совсем не факт, что если вы откажетесь от этой системы и сделаете то же, что у нас было, подал заявку, она сразу у вас в биржу попала, что вы будите получать лучшее исполнение. Потому что сегодня она до такой биржи построена, на прямых заявках, там пасутся высокочастотные трейдеры, и вас будут обкрадывать там. И вовсе не факт, что вы получите лучшее исполнение заявки. Поэтому эта история очень такая печальная, ну, она не простая просто. Даже если сейчас усилится критика этого механизма, как так через маркет-мейкеров работают, я думаю, что нету никакого шанса, что она исправится очень быстро. Потому что создать иную систему, поменять расчеты на t+0, отказаться от маркет-мейкеров – это займет очень долгие годы. Просто простой пример. Помните, flash by, книжка «Критика высокочастотных трейдеров», ее несколько лет назад Майкл Льюис написал. И сколько это эмоций, расследований породило, даже ФБР этим занималось. Что-то изменилось на рынке в работе бирж, инфраструктуры? Да нет, ничего, просто сложнее, эта система, которая, мне кажется, сегодня не по зубам регуляторам, обществу. Ее легко разрушить, но не факт, что вы создадите более эффективную систему.

Евгения Обухова: А можно вопрос, который более простой, но мне лично он не очень понятен. Вот сейчас Wall Street, по-моему, пишет, что активисты с Reddit продолжают выискивать акции, вот эти пенни стокс, мелкие совсем, где процент открытия шортов больше 100. Но ведь всегда были такие акции, где short interest больше 100. Почему вдруг сейчас это стало так популярным, при том, что, если я правильно помню, на рынке США сейчас шортов очень мало. Вообще открытых шортов минимум за 15 или 20 лет рынок очень бычий. А вдруг сейчас началась такая охота.

Александр Абрамов: Вы знаете, на это есть простой и сложный ответ. Простой ответ заключатся в том, что, ну, потому что сейчас сети стали более воздействующие на людей, а технологии, при помощи которых можно заключить сделку – абсолютно дешевые, и вы через смартфон можете в один клик совершать сделку. И поэтому это увиливает возможности мобилизации ресурсов разных людей, профессионалов/не профессионалов для такого рода спекуляций, что называется. Более сложный вопрос, я удивляюсь даже, что его никто не ставит. Помните, был кризис 2008 года, и почему он произошел? Мне кажется, это лучше всех объяснил Рагуран Раджан в книге «Изломов». Он сказал, что наступление этого кризиса связано с деятельностью политиков, которые решили решить проблемы неравенства американцев при помощи финансовой инженерии. Это было самое выдающееся разъяснение и самая жесткая критика, что называется, действия властей. Но не так много специалистов, инвесторов это сейчас помнят. И вы знаете, я боюсь, такая же проблема есть сегодня, связанная и с Reddit, и с массой других случаев. В чем проблем заключается? Проблема в том, что в общем-то, прародителями всех этих волотильных событий являются центральные банки. Что центральные банки решают? Они хотят более стабильной финансовой системы, хотят предотвращать банкротство и хотят стимулировать денежно-кредитной политикой экономический рост. Поэтому их усилия в мягкой денежной кредитной политике стали безграничны и не лимитируемые. И в общем-то, к чему это ведет? Это ведет к тому, что у частных инвесторов и у институциональных инвесторов накапливаются огромные денежные сбережения, которые никогда не станут инвестициями, просто потому что потребность в больших инвестициях сейчас меньше, и эти деньги есть у венчурных фондов, и у других крупных институциональных инвесторов, и они способны обеспечить прогрессы развития. И большого спроса хороших инвестиций на деньги толпы нет. И поэтому все эти лишние сбережения, они сегодня ведут к пузырям.

Евгения Обухова: Но эти пузыри не сдуваются. Мы все ждем, а они не сдуваются.

Александр Абрамов: Это знаете, как 2000 год наступает не так быстро, но он неизбежно наступает. Сейчас я даже не знаю ни одного исследователя крупного, который бы не писал о пузырях и рисках наступления этих пузырей, так сказать. Но повод может быть совершенно другой различный. Но проблема сегодня заключается в том, и об это говорят Саммерс, об этом пишут очень крупные экономисты, о том, что сегодня есть избыток сбережений, связанный с тем, что потребности в эффективных инвестициях сократились, а денег печатается очень много. Поэтому кто-то раньше за это заплатит. Вот как случился кризис 2008 года, первый вот этот термин – избыток сбережений – он был произнесён где-то в 1996 году в речи Грипнира, и его потом несколько человек повторяли. Примерно 8 лет понадобилось для того, чтобы эти лишние сбережения материализовались и пузырь лопнул. Мне кажется, что сейчас это очень сильно, потому что я не знаю, как это случится. Но меня смущает как раз другое, что ни тени сомнений я не вижу у деятелей из центральных банков в том, что в общем-то, это они создают излишек сбережений, и с этим надо что-то делать. Вот это очень тревожно. Мне кажется, собственно, что это база, а дальше уже там возникают проявления, и они будут абсолютно, потому что эта история рядовая, и мы живем в эпоху волотильных рынков. И это не то, что бы мы видели до кризиса 2008 года, и даже после 2008 года. Мы живем, в общем-то, в волотильном мире.

Вячеслав Суриков: У меня такой вопрос, может быть, наивный, но тем не менее, он возникает. А вот что касается судьбы самой компании GameStop, вот эта вся ситуация, как она может на ней отразиться? Каковы ее экономические перспективы?

Александр Абрамов: Мне кажется, все очень рационально. Как они будут работать, такие и будут перспективы. Сейчас ее акции 50 долларов за штуку, это выше, чем было. Раньше они стоили 20-30 долларов. То есть катастрофы, в общем-то, не произошло. А дальше работайте. Вот у вас там пришел новый SEO, новые команды, у вас была устаревшая стратегия, вам что-то с бизнесом надо делать, а дальше собственно, если вы хотите что-то делать, и чтобы акции росли, то вот делайте что-то. Если вы хотите работать также как до этого, ну работайте. Собственно, будите периодически мелькать. Эта история помогла им увеличить продажи, была хорошим маркетинговым шагом. Но, в общем, хорошо жить можно, только на рациональном бизнесе, на основном бизнесе.

Евгения Обухова: Я хочу тоже еще привести один пример, буквально вчерашний. Его почему-то уже возвели на флаг, как вот как раз первый случай, когда регулятор начал бороться с манипуляциями в соцсетях. Речь касается акций из небольшой компании из Миннесоты Спектрсейнс, она торгует медицинскими приборами. И вот американская медицинская комиссия по ценным бумагам запретила ее торги, я прямо цитирую, по причине того, что миллионные аккаунты в социальных сетях могут быть задействованы в скоординированной попытке искусственно повлиять на цену акций Спектрсейнс. Публичных новостей от компании не было, а объёмы торгов ее очень сильно увеличились. И это напоминание о том, что инвесторы должны проявлять огромную осторожность при инвестировании на основе социальных медиа. Но это сказала SEC. Но что больше всего впечатляет в ситуации с вот этой маленькой компанией Спектрсейнс, она не подает всех отчетностей уже 4 года, она скорее всего не ведет деятельность, и видимо, даже не существует. И можно было бы, наверное, со стороны SEC озаботиться тем, что она не существовала раньше, или со стороны бирж убрать ее из листинга, чем сейчас переживать по поводу того, что на 3 миллиарда долларов наторговали акциями компании, у которой цена колебалась от 0,01-0,001 долларов до 0,002 долларов, и никого это не волновало, пока вдруг внезапно не вылезла, опять же, цена, пока график не подскочил. И туту SEC обнаружила, что у них оказывается есть компания, которая 4 года не отчитывается и вообще не ведет деятельность, а на бирже она торгуется. Вроде, казалось, что американские регуляторы, мимо них муха не пролетит, но тем не менее, вот такие вещи. Наверняка, это не компания одна и не две, и не три на прекрасной американской бирже. Я не знаю даже, какой комментарий можно по этому поводу дать.

Александр Абрамов: Это больше похоже не притчу, которая может быть нам полезна для нашего рынка. Что знаете, это не дело большого регулятора указывать, что можно покупать и что нельзя покупать. Если ты видишь риски, как вы говорите, исправляйте, как компания может быть в листинге, если о ней ничего неизвестно. Либо регулируй тех, кто дает там советы. Это самое последнее дело, когда центральный банк берет на себя, в данном случае Сек, берет на себя функцию инвестиционного консультанта, запрещающего и разрешающего что-то покупать, это еще худший путь.

Евгения Обухова: Но тем не менее, возникает вопрос. Те, кто купил в какой-то момент акции Спектра сейнс, остались с ним на руках после прекращения торгов. То есть они, скорее всего, тоже пострадали, о них SEC как-то не подумал.

Александр Абрамов: Здесь вопросы к SEC и вопросы к бирже, на самом деле, как такие компании могут работать. Но, опять же, не надо идеальной картины искать от мира. Я думаю, что это все цветочки, грубо говоря, что такое биткоин? Не хочу никого обижать, но ведь, нет никаких фундаментальных теорий, обосновывающих ее цену. Это просто игра на веру. Собственно, почему биткоином нельзя назвать какую-то местную фабрику, которую никто не знает, и тоже сделать игру на акциях, как на вере. Мы верим, что она будет там лучшей! И эта вера может продолжаться год и два. Это очень все похоже на пирамиду, самую элементарную. Ведь, любая пирамида – это тоже инвестиции на веру, в том, что мы инвестируем что-то в такое выдающееся, вы все равно это не поймете, ну давайте деньги, так сказать. Поэтому эта история будет вечная. Другое дело, здесь важно, как в краткосрочном периоде регуляторы на это отрефлексируют. Я думаю, что то, что пока то, что я слышу, более-менее нормально, то есть люди хотя бы разбираются в этом. Там тянется месяц разбирательство, они что-то изучают, все эти сети просматривают. А есть более фундаментальное свойство, что накачали мир деньгами, которые даже в инвестиции не могут идти. Я уж не говорю про продуктовый рынок, потребительский. Они даже в инвестиции не могут идти. Вот с этим надо что-то делать.

Евгения Обухова: А какие есть самые, вот давайте апокалиптическую картину нарисуем, вот вы говорите случай, как с GameStop, это цветочки, и в принципе, ситуация может развиваться хуже. Вы имеет в виду, какой-то обвал, крах рынка, как был в 2008 году, что-то более серьезное? Но вряд ли, кому-то сейчас дадут упасть.

Александр Абрамов: Во-первых, вряд ли кому-т дадут сейчас упасть, но я думаю, мы можем видеть какие-то выдающиеся примеры крахов на компаниях, о которых мы бы никогда не подумали. Дай Бог, им все здоровья, там Тесла, что- то еще, биткоин. Знаете, какие-то очень масштабные ценные бумаги могут… Я не говорю, что это может случиться сейчас, случиться завтра, что есть какие-то явные признаки, даже не смотря на то, что у них там мультипликаторы космические, нет, не в этом дело. А просто в этой системе, накачанной деньгами, все равно, найдутся поводы, для того чтобы рынок рухнул. Когда это может появиться? Просто сейчас пока Центральный Банк и казначейство имеет возможность проводить такое количественное смягчение, и ничего им за это нет, вроде, все это кажется детским лепетом. Но это же не может продолжаться до бесконечности, потому что есть такой логический ограничитель этого беспорядочного роста, возможность бюджета исполнять свои долги. Потому что все это денежное изобилие, оно, в конце концов, с другой стороны проявляется в виде госдолга. Он растет сегодня неуправляемый, и ни один из политиков пока не собирается его сокращать. Более того, есть монитористы новые, которые говорят, ну, госдолг может быть любым, если это в национальной валюте.

Евгения Обухова: Да, как в Японии. Почему? Япония же 30 лет живет с огромным, у них 200 с лишним процентов.

Александр Абрамов: Но Япония и не растёт.

Евгения Обухова: Но живет.

Александр Абрамов: Но живет с отрицательными ставками, гораздо понижательным трендом ровня жизни. И то, благодаря во многом тому, что она может массу экспорта все равно продавать в США.

Евгения Обухова: И сокращению населению.

Александр Абрамов: Да. Но это будет вечно. На самом деле, мне кажется, логическими вещами, которые взорвутся, являются государственные финансы. На них нельзя бесконечно перекладывать вот это бремя долгов бизнеса, домашних хозяйств, их них брать деньги, чтобы всем помогать.

Евгения Обухова: А если мы будем обесценивать это периодически с помощью инфляции?

Александр Абрамов: Это будет инфляция. Но вы знаете, американский долг держится на деньгах иностранных, так сказать. А у Китая своя стратегия, и он сказал, что идет своим путем, то есть долго вот связь не будет держаться. Я думаю, что когда-то наступят периоды, когда, вот помните 2012 год в Европейском союзе? Ну кто мог бы подумать, что Греция, Кипр, Италия, Португалия вдруг окажутся на грани финансового краха? Никто не подозревал. Такими же странами могут стать и более крупные страны. На самом деле, это ограничитель этого безумства, которое сейчас происходит. Я надеюсь, что академическая наука, общество как-то вовремя выступят амортизатором рисков, которые накапливались, потому что не бывает бесплатных «завтраков». Не бывает такого денежного дождя, который будет идти всю жизнь, а кто-то за это заплатит.

Вячеслав Суриков: У меня еще один вопрос. В какой степени, вот эта история, о которой мы сегодня говорим, она и про российских инвесторов тоже? Какова их степень вовлеченности в международную торговлю и свойственен ли им такой избыток накоплений, о котором вы говорите, для того чтобы включаться в такие сложные рискованные биржевые игры?

Александр Абрамов: Все-таки, знаете, история России немножко другая. Хочется хорошо что-то говорить, но понимаете, наш финансовый рынок в измерении лет на 20-30 более старый, чем американский рынок. Те проблемы, которые есть в США, все-таки, это их проблемы, а у нас другая болезнь на рынке. Хотя вот связь с этим, конечно же, есть. Конечно, население мы втянули в покупку иностранных активов. Люди почувствовали вкус крови, так сказать. Население же видит, что они лучше, чем российские активы, часто бывает. Но понятно, что все это волотильно. И мне кажется, вот эта история та, с GameStop, эта просто хороший предлог для российского регулятора опять что-то запретить. Вот в этом вся проблема. Проблема российского фондового рынка в том, что здесь не дают расти зеленым росткам. Как бы мы много не говорили и какими бы умными не были, у нас с вами каких-то элементарных вещей. У нас нет с вами корпоративных пенсионных вкладов, у нас с вами нет долгосрочных индивидуальных пенсионных планов, у нас с вами нет сети независимых инвестиционных консультантов, у нас с вами отвратительный уровень раскрытия информации на рынке, и у нас с вами главное, что есть регулятор, который в отличии от всей предыдущей, даже истории российского рынка, почему-то взял на себя функцию большого такого папы, который теперь все больше берет на себя функции указывать, что конкретно физическим лицам можно, а что нельзя. Он превращает физических лиц уже в объект чуть ли не провинциального надзора. Мне кажется, это совершенно другой мир. Я не хочу даже критиковать, хороший он или плохой, по-разному люди могут смотреть. Но это что-то другое. Это даже финансовым рынком полноценным нельзя назвать. И там, конечно, с другой стороны, есть 10 миллионов человек, которых сюда позвали, которые под громкие истории сюда пришли и с которыми надо что-то делать. Но если американский регулятор сегодня думает: «Ну что-то я там подкручу, в принципе рынок работает», то вот с этими 10 миллионами у нас есть альтернатива либо сказать им «хватит, рубильник закрываем, и вот эти вы не сможете покупать, а сможете покупать такие-то и такие-то, не нужные вам инструменты». Либо им что-то запретить, либо продолжать их дурачить, так сказать, заставлять покупать сделки и какие-то финансовые продукты, совершенно им не подходящие.

Евгения Обухова: Вы имеете виду, структурные? Международные?

Александр Абрамов: Разные-разные. Даже, знаете, такие простые продукты, как ПИФы иногда превращаются в структурники, потому что их цена, издержки равны структурным продуктам. То есть самая главная наша беда в том, что наш фондовый рынок пока не дает позитивных решений толпе. Они могут быть правильными, неправильными, но ни пенсионных планов, ни раскрытий, ни консультаций, да даже просто иметь информацию, какая долгосрочная доходность и какие долгосрочные риски тех или иных финансовых инструментов, это у нас сложно получить. Я вот смотрю информацию, наше даже профессиональные инвестиционные консультанты через разные ресурсы говорят инвесторам, что это же детский сад, это уже 50-летней давности подходы.

Евгения Обухова: А в чем смысл, если у нас на рынке 3 бумаги, и из низ 2 ликвидных?

Александр Абрамов: Это знаете, сейчас идет очень большой спор, многие склонились к такой удобной не когнитивного диссонанса позиции. У нас типа экономики нет никакой, она не развивается, и при такой экономике вообще не надо бы развивать финансовый рынок.

Евгения Обухова: Да будет пузырь, я слышала такое.

Александр Абрамов: У этой партии все больше и больше сторонников. Но это ситуация когнитивного диссонанса, когда люди понимают, что что-то должны развивать, но нужно найти какую-то причину, почему это не надо делать. Такая возникла красивая теория. Но мне кажется, что сбережения, это, все-таки, другое. В России люди пока еще зарабатывают прилично на фоне даже развивающих с рынков. Там падают доходы, но тем не менее, это не бедная страна. И людям надо жить как-то, в независимости от того, что делает государство или регуляторы, как бы старость наступает, не спрашивая их. И что-то вы должны делать для себя, для детей, для близких. Это же естественная человеческая потребность, пусть государство к этому не приспособлено, оно это не понимает, так сказать. Пусть даже мы не понимаем, что часто происходит в экономике, и не понимаем главное вот этих перспектив, в чем драйвер-то. Но система сбережений самостоятельная. Я не говорю, что мы получим какую-то хорошую систему. Знаете, что я жду позитивного от наших регуляторов, это хотя бы что-то, вот 1-2 инструмента, которые будут обладать какими-то признаками удобства для людей. И больше ничего не надо. Для инвестиций есть возможности, но они просто чаще связаны с глобальными диверсификациями и так далее. Но вот от регулятора хоты бы что-то сделать позитивное, ни какие-то проджекты, типа Маркетплейса, других криптовалют, а что-то более конкретное и приземленное. Сделайте нормальные сберегательные планы, где можно делать долгосрочные сбережения, чтобы это было понятно. Мне кажется, я понимаю, что многие со мной сейчас не согласятся, в отрасли мне скажут, а вот у нас есть ЕИС, вот у нас мудрые люди, которые вокруг биржи дают всякие советы. Это детский сад, на мой взгляд субъективный. Надо к людям как-то более бережно относиться. И наша история в этом. Нам бы их проблемы.

Вячеслав Суриков: Ну что ж, на этом мы завершаем подкаст журнала «Эксперт», в котором сегодня принимал участие заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Абрамов, и редактор отдела экономик журнала «Эксперт» Евгения Обухова. Провел подкаст Вячеслав Суриков. Спасибо за внимание.

Александр Абрамов: Спасибо.