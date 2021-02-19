Россия и Белоруссия заключили договор о перевалке нефтепродуктов в российских портах

Москва и Минск подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах, сообщает ТАСС.

Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2023 года, при возможности автоматического продления. Договором предусматрено заключение контрактов по принципу take-or-pay: если Белоруссия обеспечивает перевалку в меньшем объеме, чем было согласовано, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что Москва и Минск готовы рассматривать возможность переориентации других экспортных товаров Белоруссии из портов Прибалтики на порты РФ. «У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии, продолжить работу, например калий, калийные удобрения производятся [в Белоруссии] на экспорт в объеме около 10 млн тонн в год. Это означает, что мы можем начать работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять их через российские порты. В перспективе мы готовы обсуждать с нашими коллегами данный вопрос. Это могут быть не только калийные удобрения, но и лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса. Этот вопрос требует более детальной проработки с точки зрения мощностей портовой инфраструктуры. Я думаю, этим вопросом мы плотно займемся», – сказал Савельев.