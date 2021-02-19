Россиян спасут от безработицы субсидируемым наймом

Свыше 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году, смогут обрести ее вновь благодаря новому инструменту, разработанному Минтруда. Как заявила в интервью на телеканале «Россия 1» заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова, уже сегодня ситуация на рынке труда приходит в норму после локдауна и связанными с ним проблемами. Тем не менее министерство продолжает работать над инструменами борьбы с последствиями кризиса.

«Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы. Значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости, — заявила Елена Мухтиярова. — Сейчас рынок труда активен. "Оборачиваемость" рабочей силы, то есть скорость трудоустройства, возвращается к допандемическим показателям. Поэтому мы прицельно сосредотачиваемся на гражданах, не имеющих профессионального образования, в рамках программ подготовки кадров и на трудоустройстве тех, кто потерял работу в прошлом году и зарегистрировался в центрах занятости в рамках программ по субсидированию найма».

По ее словам, с 2021 года в России будет запущен новый инструмент, который называется субсидируемый наем. Только благодаря его введению в Минтруда рассчитывают на трудоустройство 220 тысяч граждан, потерявших работу в 2020 году. Проекты постановлений по программам субсидирования занятости и дополнительного обучения безработных граждан уже внесены в правительство.

Субсидирование найма — это госпрограмма, рассчитанная на найм 200 тысяч человек, по которой за трудоустройство человека, официально зарегистрированного как безработный, предприятие получит 3 МРОТ с учетом региональных и северных надбавок. Причем первый транш компания получит после отработанного сотрудником месяца, второй — еще через три месяца и третий — еще через три. Кейс, надо заметить, своеобразный, поскольку существенных преимуществ для работодателя нанимать сотрудника и официально регистрировать его, по сути, нет — выплаты слишком скромные для того, чтобы заинтересовать компании обратить внимание именно на людей, состоящих на бирже труда.

Между тем, ситуация на рынке труда действительно постепенно налаживается благодаря снятию многих пандемийных ограничений, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Для части бывших наемных работников прошлый год стал поворотным в плане самозанятости — таковых сейчас уже больше 1,7 млн. Но статистика Росстата, как обычно, довольно далека от реальности.

На самом деле, уровень безработицы находится в районе 7,5%, и крайне маловероятно, что задача по выходу к концу на докризисный уровень трудоустроенных в 4,7%, поставленная Владимиром Путиным, будет выполнена. Более реальным раскладом видится выход на этот уровень к концу 2022 года — слишком сильно ощущаются экономические потери вкупе с ростом инфляции и снижением покупательской способности населения, полагает эксперт.

Налоговые льготы для предприятий — это прекрасно, но на рост доходов населения это не сильно повлияло, добавляет Алексей Кричевский. А из-за падения доходов уменьшается спрос, который ведет к перенасыщенности рынка товаров и услуг, из-за которой и начались сокращения. Начнется рост доходов — стабилизируется ситуация с безработицей и появятся дополнительные рабочие места. Пока об этом говорить рано, и прогресс в этом секторе экономики на уровне требований президента может быть только в, мягко говоря, подкрученных отчетах Росстата.

Что касается субсидируемого найма, то это выплаты из Фонда социального страхования в размере трех МРОТ, при этом выплачивать ее планируют не единожды, а раз в месяц на протяжении трех месяцев, пока работник “не закрепился”, говорит генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Получить субсидию смогут не все, а только те организации, которые приняли на работу граждан, зарегистрированных в центрах занятости в прошлом году.

Кому могут быть интересны субсидии в размере трех МРОТ? Самым малым и микропредприятиям в регионах со скромным месячным оборотом, штатом до 5-7 человек, необходимостью в кадрах и зарплатами персоналу на уровне того же МРОТ, объясняет эксперт. Но тут нужно понимать, что если в штатном расписании у бизнеса пустует ставка, он заполнит ее и без субсидий, а искусственно раздувать штат из-за 36 тысяч рублей и затем нести расходы на налоговые и страховые взносы в то время, когда покупательская способность населения падает и бизнес убыточен, никто не будет. Так что в действенность таких мер верится с трудом.



О стабилизации рынка, считает Анастасия Ускова, говорить еще очень рано, экономика еще не начала восстанавливаться после коронакризисных ударов прошлого года. Их последствия — падение доходов, сокращение зарплат, рост безработицы ощущаются до сих пор — так, реальные доходы граждан к концу года вновь сократились на 3,5%, а вместе с ними продолжают падать и обороты малого и среднего бизнеса — а на него приходится четверть всех рабочих мест в стране. Возможно, даже с учетом снятия моратория на банкротство такой волны закрытия бизнеса как в прошлом году мы не увидим, но выпадающие доходы предприниматели с большой вероятностью начнут компенсировать сокращениями либо штата, либо зарплат.



Кроме того, для стабилизации ситуации трудоустройство даже полумиллиона человек — это все еще крайне мало, подчеркивает эксперт. Так что оптимизм разработанная в правительстве новация вызывает разве что у Росстата и Минтруда. Уровень безработицы официальной сейчас — 5,8%. Для сравнения, в странах Евросоюза сейчас около 18 млн. безработных — это 4%. Вроде, в сравнении, ситуация на российском рынке труда не критична, но цифры Росстата не учитывают теневую безработицу, когда люди получают зарплату в конверте, а это, по данным министерства финансов России, еще примерно 30-40% россиян, и в этом сером секторе также люди оставались без работы.

Косвенный показатель настоящего уровня безработицы и падения доходов — сборы НДФЛ, которые просели в 2020-м на 16%, отмечает аналитик. Так что официальные данные можно смело умножать минимум на два. Позитив же в статистике ведомства можно объяснить тем, что доля серых и черных зарплат в бизнесе на протяжении всего года падала. Предприниматели, в погоне за льготами и субсидиями, начали официально оформлять тех, кто раньше получал зарплату в конверте — это помогло немного исправить цифры в лучшие сторону.



Безусловно, признает Анастасия Ускова, продление программы беспроцентных кредитов на выплаты зарплат, отсрочки по налогам и страховым взносам поддерживали бизнес на плаву, но панацеей, к сожалению, не стали. Ровно как нет шансов, что новый пакет поддержки, который подразумевает продление стимулов по ФОТ, изменит ситуацию к лучшему. Как мы видим, сейчас глобальная стратегия бизнеса — просто оставаться на плаву.

В этом нет ничего плохого, но и хорошего мало, полагает эксперт. Резерв капитала есть у банкиров, он есть у крупных компаний, а вот МСП продолжат влезать в долги, что, в свою очередь, аукнется в будущем и спадом деловой активности, и просадками ВВП, и тем, что, будучи не в силах расплатится с долгами, бизнес продолжит схлопываться, а люди продолжат терять работу. Просто происходить все будет не так радикально, как весной-летом прошлого года в разгар локдауна. Дополнительные меры поддержки вроде субсидирования найма смогут незначительно улучшить статистику в регионах, профессиональная переподготовка требует времени и спроса на рынке труда, который пока не восстановился и вряд ли вернется к докризисным показателям раньше 22-23 года.