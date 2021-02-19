Сан-Марино одобрило применение «Спутник V»

Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Республика Сан-Марино, старейшая конституционная республика в мире, становится 30-й страной, одобрившей SputnikV», – сообщается в твиттере российской вакцины.

Ранее вакцина «Спутник V» была зарегистрирована также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте, Гренадинах и Казахстане.