США не откажутся от новых санкций против «Северного потока — 2»

В пятницу 19 февраля администрация Джо Байдена должна обнародовать список компаний, которые, по ее мнению, помогают России строить газопровод «Северный поток 2» (СП2). Это, считает агентство Reuters, очередной шаг на пути введения нового пакета санкций против почти построенного газопровода, проходящего по дну Балтийского моря. Как заявил Газпром на этой неделе, проект выполнен более чем на 90%.

По закону о санкциях, вступившему в силу 1 января 2021 года, администрация должна ввести санкции против компаний из списка, который Государственный департамент предоставит сегодня на рассмотрение Конгресса. Однако, сообщает Reuters, президент Байден может не торопиться с утверждением санкций и сначала провести консультации с союзниками. Как подтвердила президентский пресс-секретарь Джен Псаки, Джо Байден не изменил своего отношения к «Северному потоку 2» и продолжает считать его «плохой сделкой» для Европы. Многие американские законодатели требуют принятия нового пакета санкций против самого, пожалуй, скандального энергетического проекта последних лет, но на Байдена давит Берлин, который просит и требует не мешать завершению проекта. Немцы нуждаются в дополнительном российском газе. Германия отказывается сейчас от атомной энергии и угля, поэтому ей необходимо чем-то их заменить. Лучшей замены, чем российский газ, который пойдет по дну Балтийского моря в ФРГ прямиком из России, минуя Украину и другие транзитные страны, ей не найти. Несмотря на то, что отказ от транзита российского газа через Украину и поставки его напрямую в Европу через ФРГ никак не повлияют на энергетическую безопасность Европы, главную причину повышенного внимания Вашингтона к этому проекту, Запад, включая Берлин, хочет добиться от Москвы гарантий, что Киев продолжит получать хоть какие-то деньги за транзит.

Конец текущей недели проходит в США под знаком повышенной активности в отношении СП2. Одновременно с опубликованием Госдепом «черного» списка компаний, подлежащих санкциям за участие в проекте, ожидается, что Джо Байден скажет о нем несколько слов, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая сегодня начинает работать и пройдет в этом году в формате видеоконференции.

В вопросе о СП2 никаких разногласий между республиканцами и демократами в Конгрессе нет. Столь редкое в последнее время сходство интересов двух главных американских партий в этом вопросе укрепил недавний арест Алексея Навального и замена ему условного тюремного срока на реальный. Американские СМИ не скрывают, что большинство наиболее рьяных противников газопровода представляют штаты, в которых добывается газ. Ни для кого уже давно не секрет, что главной причиной истерии, царящей в Соединенных Штатах из-за СП2 в последнее время, является американский сжиженный газ, который Вашингтон несмотря на его высокую цену пытается навязать Европе взамен российского газа.

Администрация Байдена уже третья по счету американская администрация, которая борется с заслуживающим лучшего применения упорством с проектом «Северный поток 2» под предлогом того, что он усилит политическое и экономическое влияние России в Европе. В Газпроме уверены, что несмотря на все противодействие США и ряда восточноевропейских стран СП2 будет в этом году достроен. Осталось проложить менее двухсот километров труб, хотя работы в территориальных водах Дании наиболее сложные в проекте из-за большой глубины.

В законе о санкциях, который действует в Соединенных Штатах уже полтора месяца, имеется пункт о консультациях с союзниками перед подписанием президентом билля о санкциях. Причем, продолжительность этих консультаций не оговаривается. Этот нюанс беспокоит многочисленных противников СП2 в Конгрессе, которые сомневаются в решимости президента Байдена и боятся, что может намеренно тянуть с подписанием билля под предлогом проведения консультаций.