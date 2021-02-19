«Спутник V» выводит бренд «Сделано в России» на новый уровень, считают западные аналитики

Вакцина «Спутник» навсегда изменит значение бренда «сделано в России», полагают западные эксперты. Такое мнение, к примеру, высказал в статье на портале Seeking Alpha бакалавр экономики Золтан Бар. Он считает, что если прежде российские активы воспринимались исключительно как сырьевые, зависящие от динамики нефти, теперь отношение к ним меняется. И инвесторы, и мировые правительства начинают осознавать, что Россия способна успешно выпускать и продукцию с добавленной стоимостью.

Не только сырье

В качестве примера экономист приводит динамику крупнейшего ETF-фонда VanEck Vectors Russia (RSX), ориентированного на ценные бумаги российских эмитентов. В нем преобладают сырье и металлы – «как и следовало ожидать от российского фонда», отмечается в статье. Однако, уверен Золтан Бар, в нем присутствуют и активы, которые не имеют ничего общего с сырьевыми товарами. Именно в несырьевой части фонда он видит большой потенциал для дальнейшего роста, поскольку успех российской вакцины от Covid может открыть возможность для фундаментальной трансформации российской экономики в более высокую добавленную стоимость, что, в свою очередь, укрепит внутренние потребительские расходы.

«После десятилетий экспорта некачественной советской продукции и еще десятилетий посткоммунистической истории бренд "Сделано в России" сильно пострадал. Россия пытается изменить плохую репутацию бренда, но неспособность пробиться на международный рынок с продуктами с добавленной стоимостью приводит к тому, что в фонд RSX предпочитает держать в основном сырьевые российские активы», – пишет Золтан Бар.

По его мнению, RSX будет демонстрировать хорошую динамику, учитывая, что у России есть и другие потенциально успешные промышленные проекты, которые могут извлечь выгоду из успеха Sputnik V. Есть также другие факторы, которые говорят о том, что фонд RSX настроен на успех. Например, взгляд на российскую энергетику слишком пессимистичен из-за нереалистичных ожиданий в отношении зеленой энергетики, добавляет он.

Главный козырь России

Интерес к вакцине "Спутник V" за рубежом растет, признает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Ее уже зарегистрировали 27 стран. Первой из европейских стран «Спутник V» стала использовать Венгрия. Алжир стал первой африканской страной, которая зарегистрировала «Спутник V». Ранее российским препаратом уже обзавелись Аргентина, Боливия и Сербия. Газета The Washington Post отмечает, что сотрудники Госдепартамента, работающие в России, приняли решение привиться российским "Спутником V. Такие результаты в самом деле позволяют говорить о новой возможности формирования национального бренда «Сделано в России» и его реального продвижении по всему миру.

Большой опыт по продвижению национального бренда был у Советского союза, напоминает эксперт. До сих пор во всем мире помнят бренд «Сделано в СССР» по таким произведениям искусства и товарам, как: русский балет, черная икра, водка "Столичная" и другие. Какие национальные бренды России известны за рубежом сегодня? Российское мороженое. Оно стало популярным в Китае после того, как Владимир Путин подарил Си Цзиньпину этот десерт на саммите G20 в 2016 году. Всему миру известен бренд «Автомат Калашников». В настоящее время Россия экспортирует его новые модификации. Титановые рамы из России производятся для велосипедов Triton bikes. Конечно, это не полный список брендовых товаров.

Сегодня основная проблема продвижения бренда «Сделано в России» состоит в том, что за последние 25 лет государство не участвовало в этом процессе и не выделяло на это никаких средств, отмечает Валерий Корнейчук. В этой связи вакцина от коронавируса «Спутник V» может стать главным козырем России в создании и продвижении имиджа страны экспортера с устойчивыми и надежными брендами. На сегодня огромный потенциал для создания брендов имеют российские IT-продукты (мобильные приложения, маркетплейсы, мобильные банки, программы антивирусы), мультфильмы и другие объекты.

Вместе с тем работа по продвижению брендов «Сделано в России» требует исключительной ответственности, значительных средств и поддержки государства, говорит эксперт. Без этого плохо проработанный национальный бренд может стать антирекламой. Ранее, напоминает эксперт, Внешэкономбанк и Фонд «Росконгресс» договорились о совместном продвижении российского экспорта под брендом «Сделано в России» на зарубежных рынках.

И все же связывать успех Спутника V напрямую с некой гипотетической трансформацией возможностей экономики России в целом - такой подход всё же больше является пока фигурой речи, похожее на благое пожелание, однако без сомнения оно для нас приятно, говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Сама по себе вакцина не станет, конечно же, локомотивом, который возьмёт и потянет за собой весь поезд из "голубых фишек", она не снизит в стране налоги для бизнеса или не создаст стимулы к свободному предпринимательству, но Спутник V показал подзабытые многими на Западе былые технологические возможности российской науки, и поэтому она способна подкрасить положительными тонами и восприятие за рубежом бренда Made in Russia в целом, как когда-то это сделали наш первый спутник в космосе и полёт Гагарина.

Вакцина, разумеется, способна помочь изменить у многих представление о России как о стране, якобы способной экспортировать только то, что она добыла из недр земли и доставила по трубам, полагает эксперт. Уже 20 стран заказали Спутник V или одобрили её производство на своей территории, так что Спутник V действительно имеет шансы стать самой популярной вакциной за пределами западного мира, и кто знает, в итоге к ней может оказаться даже меньше вопросов и по побочным эффектам, чем к продуктам от Pfizer или Moderna, которые не превосходят её, похоже, по тестовой эффективности, зато значительно дороже по стоимости и требуют хранения при сверхнизких температурах.

Нужны новые Спутники

России предстоит проделать ещё длинный путь, прежде чем бренд Made in Russia сможет приобрести яркое звучание. За последние годы наша страна, констатируеот Пётр Пушкарёв, увеличила не только экспорт продукции сельского хозяйства, но и например стала лидером по поставкам искусственных суставов. Но чтобы устойчиво изменить отношение к российскому качеству продукции хотя бы в мире развивающихся экономик, России настоятельно нужны и другие брендовые технологические прорывы, которые продолжили бы цепочку положительных ассоциаций со страной. Например, таковым имел бы шансы стать новый гражданский магистральный самолёт MC-21, когда он будет запущен в масштабное серийное производство и начнёт активно эксплуатироваться. Он мог бы составить определённую конкуренцию хотя бы машине Boeing-737 MAX, которой совсем недавно снова разрешили полёты, но к заказам которой мировые авиакомпании по-прежнему относится настороженно.

Углеводородное сырьё, или добыча таких металлов как никель, палладий, конечно на сегодня доминируют в структуре RSX индекса, но там также присутствуют такие компании как Яндекс и Сбербанк, который ещё недавно казался нам устаревшим наследием советского прошлого, а сейчас использует технологии идентификации по лицу и голосу и создаёт целую большую экосистему, которая может стать основой для предоставления действительно услуг будущего - с совершением любых финансовых операций и покупок надёжно и удалённо.

Столько в современные технологии не вкладываются сейчас, пожалуй, даже банки Европы, поэтому Сбербанк по праву занимает 7,22% в этом преимущественно углеводородном RSX портфеле, тогда как 4,16% там принадлежит Яндексу. В остальном, помимо нефтяных и газовых компаний, там всё-таки присутствуют по большей части компании-добытчики золота и других драгоценных, редких металлов, включая суммарную долю Полюс и Polymetal порядка 8.5%.

Но пока высокие рейтинги RSX как пула из наиболее высоко котируемых акций российских эмитентов - ещё не тенденция, а только оценка отдельными западными экспертами рыночных перспектив ETF-фонда. И даже в статье Золтана Бара он отмечает, что тот же IT-гигант Яндекс, добившийся серьёзного публичного доверия и развивающийся вширь, на сегодня почти полностью зависим от опоры на внутреннюю базу своих доходов от рекламодателей внутри страны.

А эти доходы в свою очередь зависят не напрямую, но весьма существенно от уровня платежеспособного спроса наших граждан, поскольку рекламодатели работают на опережение, продвигая те или иные продукты, но не смогут делать это бесконечно, если не увидят ответного движения по объёмам продаж, а продажи критично зависят от уровня доходов населения. Золтан Бар не смог не упомянуть и об огромном влиянии поэтому на динамику котировок того же Яндекса или Сбера, как и всего российского фондового рынка - всё-таки динамики цен на нефть, когда цены на неё обрушились сначала в 2015-2016 гг из-за сланцевой революции в Америке, а затем и в 2020 году из-за вируса, так что нефтяные цены по-прежнему способны на эффект домино в других секторах российской экономики и играют для наших эмитентов роль джокера.

Нам нужно иметь больше не связанных с углеводородным сектором напрямую технологических опор, уверен Пётр Пушкарёв. Помимо IT-индустрии, медицины и химии, в таких сферах как ветрогенерация или солнечная энергетика мы вряд ли выбьемся в лидеры, так как эта ниша плотно и давно разрабатывается европейскими странами, где работающие в этом направлении компании ещё и субсидируются на сотни миллиардов евро.

Но мы могли бы добиться научно-технологического прорыва в области использования водородного топлива, нисколько не ослабив свои позиции в углеводородной энергетике, Россия могла бы разработать эффективные и экономичные решения раньше, потому что такие решения в мире всё равно будут найдены, однако имеет значение, кому здесь будет принадлежать в итоге первенство, и эта область могла бы стать одной из опор нашего экспорта, если предполагать со временем медленное, но всё же снижение спроса на углеводородное топливо - не теперь, но в горизонте нескольких десятилетий.