Стоимость биткоина установила новый рекорд

Цена биткоина достигла нового исторического максимума, поднявшись до 53 тыс долларов США. Три дня назад, 16 февраля стоимость криптовалюты преодолела отметку в 50 тыс долларов.

В начале 2021 года биткоин стоил 30 тыс долларов. Таким образом, с начала года криптовалюта подорожала на 23 тыс долларов.

В 2017 году биткоин подорожал с 1 000 долларов до 19 000 долларов, а в конце 2017 года стоимость «монеты» падала до 3 600 долларов.

10 февраля международная платежная система Mastercard заявила, что в 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами в рамках своей международной платежной системы.

Ранее компания Tesla сообщила, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоины. Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам

«В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности», сказано в заявлении Tesla.

Кроме того, компания сообщила, что планирует ближайшем будущем начать принимать биткоины как плату за свои продукты.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении криптовалют. Граждане и организации, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год.