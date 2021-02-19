В Конго зафиксирована вспышка чумы

Более 520 случаев заражения чумой зафиксировали на северо-востоке Демократической Республики Конго, 31 человек скончался, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на France Presse.

Глава департамента здравоохранения провинции Итури Патрика Карамуру заявил, что встречаются случаи бубонной чумы, а также легочной и септической.

Агентство со ссылкой на эпидемиолога расположенной в Нью-Йорке НПО Ecohealth Alliance Анну Лодисуа сообщает, что случаи заражения стали появляться с 15 ноября по 13 декабря. Средний возраст зараженных — 13 лет, при этом самому пожилому заболевшему — 73 года, а самому юному — три месяца.

Летом 2020 года вспышки бубонной чумы были зафиксированы в Монголии и Китае.

14 февраля 2021 года министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны.