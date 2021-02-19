В России выявили еще 13 433 случая COVID-19

В России за сутки выявлено еще 13 433 новых случая COVID, передает оперштаб. Прирост стал минимальным, начиная с 10 октября прошлого года, когда вирус был выявлен у 12 846 человек. Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 4 139 031 случая инфекции.

Скончались за сутки 480 граждан с COVID-19. Общее число безвозвратных потерь достигло 82 396 человек. Успешно перебороли заболевание 3 679 949 человек, из которых за последние 24 часа были выписаны 18 637 пациентов. Сейчас в стране в активной стадии заболевания находятся 376 686 жителей. 18 февраля коронавирус нашли у 13 447 граждан.

На первом месте среди регионов с наибольшим приростом коронавирусных больных находится Москва – в столице 1972 новых пациента с COVID, скончались 53 человека. На втором месте находится Санкт-Петербург (+1087), на третьем Московская область (+687). В пятерке - Нижегородская (+416) и Воронежская области (+341).

Россия с данным показателем занимает пятое место в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением инфекции, передает университет Джонса Хопкинса. Лидируют по-прежнему США (27,9 млн), далее следуют Индия (10,9 млн), Бразилия (10 млн) и Великобритания (4 млн). В общей сложности в мире коронавирус обнаружен у 110,3 млн жителей планеты. Из них свыше 2,4 млн человек скончались.

