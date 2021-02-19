Вооружен, защищён и очень опасен

Перспективный танк, разработанный концерном «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» продемонстрируют публике на Международной оборонной выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля. Впервые танк Т-14 на платформе «Армата» был представлен широкой публике в Москве, на Параде Победы 2015 года. С тех пор, утверждают разработчики, машину сумели избавить от «детских болезней» и значительно усовершенствовать.

По мнению ряда военных экспертов, Т-14 «Армата» — новое слово в танкостроении, и не имеет аналогов в мире. Машина обладает высокой степенью защиты, в том числе от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет интегрировать танк в автоматическую систему управления тактическим звеном. Заметим, что это принципиально новая, полностью российская разработка. Кроме того, Т-14 уже прошел испытания на возможность применения в беспилотном режиме.

«Мы рассчитываем на значительный интерес к представленным на выставке образцам со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Нет предела совершенству

В машине применены беспрецедентные конструкторские решения — в частности, необитаемая башня. Впервые в истории танкостроения экипаж поместили в бронированную капсулу, изолированную от размещенного в кормовой части башни боекомплекта. Теперь у танкистов есть шанс остаться в живых даже при прямом попадании в башню, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Для отражения атак Т-14 оборудован активной и динамической защитами, которые вкупе с бронёй способны выдержать попадание любого существующего противотанкового средства. Кроме того, оригинальный силуэт Т-14 в сочетании с использованием специального покрытия даёт стеллс-эффект и значительно снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

Для уничтожения противника танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса «Арматы» установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз, включенные в систему целеуказания и ведения огня.

Суммируя перечисленные качества, Т-14 можно назвать квинтэссенцией истории развития отечественного танкостроения. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже минувшей весной подтвердил представителям СМИ, что Т-14 успешно справляется с проблемами, выявленными на первых опытных образцах. И даже ведущие зарубежные эксперты признают, что в мире сегодня не существует танка лучше «Арматы».

Т-14 тем временем продолжает развиваться — уральские конструкторы доводят машину, учитывая поступающие от заказчиков комментарии, информирует пресс-служба «Ростеха». Конструкторам удалось, в частности, полностью решить вопросы с двигателями и с тепловизорами. Теперь у силовой установки «Арматы» есть заданные техническим заданием мощность и ресурс. Что же касается тепловизоров, то изначально в танке использовались французские устройства, и с введением санкций потребовалось время на запуск собственного производства. Сегодня операторы Т-14 смотрят на ночные цели в отечественные тепловизоры холдинга «Швабе».

Если без политики — то вне конкуренции

Специалист по проблемам национальной безопасности и военной политики, директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин уверен, что «Армата», будучи роботизированной машиной, способна вызвать серьёзный интерес заказчиков.

Т-14 может поставляться на экспорт с некоторыми ограничениями по использованию и изменениями, считает он. К примеру, в африканских странах вместо обогрева потребуется система кондиционирования, а это значит, что танк будет иметь несколько иную экспортную комплектацию.

Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

По мнению заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, на международном рынке у Т-14 конкурентов пока нет. «Все «Леопарды» и «Абрамсы» — прошлое поколение. Российская «Армата» на сегодня беспрецедентна. Это самый передовой в мире танк в своём сегменте», — отмечает он. Другой вопрос, что на рынке не всегда работают технологические критерии, нередко уступая место политическим. Но в любом случае, с точки зрения технологий, Т-14 вне конкуренции и будет приносить России гарантированный сбытовой доход, уверен Макиенко.

От необитаемой башни — к необитаемому танку

Созданный на базе универсальной гусеничной платформы, Т-14 должен стать основным танком российской армии.

«Когда новая 152-миллиметровая пушка заменит в нём нынешнюю 125-миллиметровую, Т-14 сможет бороться с любым танком НАТО, включая немецкий «Леопард-2», без попадания в боевой радиус их действия. В этом случае наши танки будут безнадежно уступать российским», — признал ранее в интервью журналу Stern британский эксперт Николас Драммонд.

Важно отметить, что «Армата» стала первым танком, созданным специально под задачи так называемых сетецентрических войн. Успех боевых операций в такого рода столкновениях будет зависеть от качества передаваемой информации и скорости её передачи. Для этого у нового российского танка имеются все возможности. «Армата» воюет не в одиночку, а в составе тактической группы, которая постоянно находится в режиме информационного и боевого взаимодействия и управляется через единую систему. В группу могут входить тяжелые БМП, САУ, танки Т-90, ударные вертолеты, а Т-14 отводится в ней роль разведчика, целеуказателя и корректировщика огня.

Для решения такого рода задач машина до отказа наполнена современными цифровыми системами. С их помощью экипаж в реальном времени отслеживает тактическую обстановку, состояние и работоспособность техники, управляет движением, проводит нацеливание и ведет огонь. Причём, открытый характер компоновки позволяет без труда заменять одни устройства другими, не перестраивая заново всю систему.

В планах разработчиков — создание полностью роботизированных танковых подразделений. Представители «Уралвагонзавода» сообщили, что по заказу Минобороны уже ведутся научно-исследовательские работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В рамках этих работ тестировался в автоматическом режиме и Т-14. Появление беспилотных машин такого класса, которое ожидается в ближайшие годы, может существенно изменить тактику ведения боя, принятую в наши дни.

Кроме того, на выставке в Абу-Даби покажут универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). УБИМ предназначена для инженерных работ в боевых условиях и в случае применения противником оружия массового поражения. Новинка «Уралвагонзавода» объединила в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Посетители выставки смогут также познакомиться с новейшей модификацией танка Т-90 — Т-90МС, модернизированным Т-72 и боевой машиной поддержки танков (БМПТ). Помимо этого, экспозиция концерна включает тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, самоходную гаубицу 2С19М1-155 в калибре 155 мм и различные дистанционно управляемые боевые модули с пулеметно-пушечным вооружением калибра от 7,62 до 57 мм.