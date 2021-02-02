Акции дня: бумаги «Распадской» нарасхват

Лучше рынка торговались бумаги угольной компании «Распадская» по итогам дневной сессии во вторник, 2 февраля. За торги акции подорожали на +3,32% до 173,40 рублей за акцию.

Во вторник стали известно, что компания предполагает выкупить у миноритариев более 17 млн обыкновенных акций (2,5%) в рамках оферты. Выкуп будет осуществляться со 2 февраля по 3 марта 2021 года включительно.

Оферта проходит в рамках сделки по приобретению Южкузбассугля. Стоимость компании оценена в 67,7 млрд руб. У акционеров, не поддержавших решение, бумаги «Распадской» могут быть выкуплены по 164 руб. за штуку.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +2,1% до 3360,25 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,57% до 1398,99 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:28 мск составила 57,66 долларов за баррель (+2,32%). Российская валюта укреплялась – 75,65 рублей за доллар.