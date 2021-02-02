Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести все матчи чемпионата мира по хоккею в Латвии. Первоначально турнир должен был пройти в двух странах – Белоруссии и Латвии. Официальной причиной для переноса турнира в одну страну названа «эпидемиологическая и экономическая ситуация» в странах.

18 января Белоруссия была лишена права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. «Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперёд», – заявил президент IIHF Рене Фазель.

11 января Рене Фазель посетил Минск, где провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — заявил Фазель.

12 января президент Рене Фазель заявил, что ему стыдно за объятия с Лукашенко при их встрече, а проведение чемпионата мира в Белоруссии должно способствовать диалогу между властью и оппозицией.

16 января, немецкая компания Nivea Men, чешская Skoda (принадлежащая немецкому концерну Volkswagen) и швейцарская Tissot сообщили, что не будут спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.

17 января об отказе от спонсорства чемпионата мира объявила немецкая компания Liqui Moly.