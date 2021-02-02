Финляндия допустила полный отказ от электроэнергии из РФ

Финляндия рассматривает вариант полного отказа от электроэнергии из РФ. Об этом заявил представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало.

По его словам, существующие линии электропередач между РФ и Финляндией нуждаются в ремонте, о котором российская сторона не информирует финских клиентов, в связи с этим финская сторона рассматривает возможный сценарий полного прекращения поставок, передаёт РИА Новости.

«В настоящее время передача электричества из России в Финляндию идёт по четырем линиям. Три из них – очень старые и нуждаются в ремонте, – пояснил Юринсало, – Мы неоднократно спрашивали российских партнёров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем – сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще».

Кроме того, в Fingrid выразили надежду, что освещение данной темы русскоязычными медиа привлечёт внимание российской стороны к этому вопросу.

Напомним, накануне Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте компании «Укрэнерго».

«РФ: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», — отмечается в инфографике на сайте.

Ранее и.о. главы Минэнерго «самостийной» Юрий Витренко заявил, что выступает за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ. Кроме того, он предложил отсоединиться от энергетической системы с РФ и Белоруссией, подчеркнув, что Украине надо объединяться с энергосистемой стран Европы.

