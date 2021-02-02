ФСИН попросила суд заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний попросил на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде отменить условный срок Алексею Навальному, осужденному за хищения у компании "Ив Роше", и исполнить приговор суда в виде 3,5 года колонии общего режима, сообщает ТАСС.

"В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима", - сказал он.

По его словам, ФСИН, исходя из принципов гуманизма, долгое время не выходила в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный Навальному, несмотря его на многочисленные нарушения правил надзора.

"Руководствуясь принципами гуманизма, а также надеясь на то, что Навальный встанет не путь исправления, изменит свое отношение к приговору, к условиям контроля за ним, к возложенным на него судом обязанностям, ФСИН не выходила ранее с ходатайством о замене условного срока на реальный", - сказал сотрудник ведомства, уточнив, что эти надежды так и не оправдались.

29 декабря 2020 года УФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к нему связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по "делу Ив Роше". В связи с этим служба обратилась в суд с ходатайством об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный.