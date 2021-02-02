Илон Маск отправит в космос непрофессиональный экипаж

Компания SpaceX Илона Маска объявила в понедельник, что запустит первую миссию в космос с полностью гражданским экипажем. Представители общественности были приглашены к участию в розыгрыше одного из мест на космическом корабле.

По сообщению ABC News, командовать миссией из четырех человек будет Джаред Исаакман, технический предприниматель и пилот. Исаакман является основателем и генеральным директором Shift4Payments, компании по обработке платежей, и будет финансировать миссию, получившую название «Inspiration4».

Исаакман пожертвовал два места детской исследовательской больнице Св. Иуды, одно из которых займет работник некоммерческой больницы. Другое место будет предоставлено победителю онлайн розыгрыша. Хотя вносить плату за участие в конкурсе не требуется, пожертвование в фонд Св. Иуды приветствуются и играют роль при выборе победителя. Сам Исаакман уже внес 100 миллионов долларов пожертвований в фонд Св. Иуды.

Четвертое место достанется предпринимателю, который использует платформу электронной коммерции Исаакмана Shift4Shop и сможет предоставить видео о технических достижениях своего бизнеса. Победитель будет выбран независимой судейской коллегией.

«Inspiration4 — это реализация мечты всей жизни и шаг к будущему, где каждый сможет исследовать звезды», — говорится в заявлении Исаакмана. «Я ценю огромную ответственность руководителей этой миссии. Хочу использовать этот исторический момент, чтобы вдохновить человечество на полеты и одновременно помочь детям больным раком здесь, на Земле».

Непрофессиональный экипаж будет проходить специальное обучение для астронавтов. Пока что самый ранний срок запуска запланирован на четвертый квартал этого года, сказано в заявлении на веб-сайте SpaceX.

В миссии будут использоваться ракета SpaceX Falcon 9 и космический корабль Dragon, запуск которых будет осуществляться из Космического центра НАСА им. Кеннеди во Флориде. SpaceX заявила, что это будет многодневное путешествие. Корабль будет огибать Землю каждые 90 минут по индивидуальной траектории полета. За ним на каждом этапе будет внимательно следить служба управления полетом SpaceX, сообщается на их сайте. По завершении полета космический корабль Dragon совершит мягкое приземление на воду у побережья Флориды.