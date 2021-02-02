Интересные выставки февраля, которые нельзя пропустить

Александр Бенуа и его “Мир искусства”

В Третьяковской галерее представлена выставка русской графики рубежа XIX–XX веков, посвященная деятельности художественного объединения «Мир искусства» и приуроченная к юбилею Александра Бенуа, блестящего историка-исследователя, художественного критика и публициста, общественного деятеля и художника. «Мир искусства» - это комплекс явлений: журнал, выставки и художников, которые объединились вокруг издания журнала и составили его редакцию. Александр Бенуа писал: «Я считаю, что под "Миром искусства" следует подразумевать не то или другое или третье в отдельности, а все это вместе или вернее некий коллектив, который жил своеобразной жизнью, особыми интересами и задачами, старался разными средствами воздействовать на общество, пробудить в нем желаемое отношение к искусству, понимая это в самом широком смысле...»

Когда: с 22 января по 16 мая 2021

Подробнее: https://www.tretyakovgallery. ru/exhibitions/benoit-and-the- world-of-art-association/

“Миф о Сухаревой башне” в Центре Гиляровского

предоставлено пресс-службой

Новая выставка «Миф о Сухаревой башне» в Центре Гиляровского расскажет об истории и архитектуре особой московской достопримечательности, а также о легендах и бесчисленных попытках восстановить башню.

Сухареву башню начали строить в 1692 году по указу Петра I на пересечении исторически сложившегося оборонительного пояса Москвы и дороги в Троице-Сергиеву лавру. Стиль нового строения был выдержан в духе московского барокко, которое часто называют нарышкинским: открытая краснокирпичная кладка с пышным белокаменным декором. В разное время в башне находились астрономическая обсерватория, школа математических и навигацких наук, контора Адмиралтейской коллегии, водокачка и Московский коммунальный музей — родоначальник современного Музея Москвы. Однако в 1934 году советское руководство решило снести Сухареву башню, невзирая на сильное общественное противостояние. Попытки восстановить строение появлялись почти каждое десятилетие, однако ни один проект так и не был реализован.

Выставка состоит из трех частей. Экспозиция первого этажа «Тело Башни» посвящена физическому присутствию здания на карте города, и включает трагическую историю его разрушения. На втором этаже в экспозиции «Образ Башни» собраны тексты, которые рассказывают, как городской объект продолжает существовать в культурной памяти, даже утратив свой физический облик. Финальная часть выставки под названием «Утопия» представляет мечты, планы и проекты восстановления Сухаревой башни.

Когда: 22 января — 30 мая

Подробнее: https://mosmuseum.ru/ association/gilyarovskogo/

“Фаберже и придворные ювелиры” в Историческом музее

Выставка "Фаберже и придворные ювелиры" посвящена российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ — начала ХХ века, целый раздел посвящен работам ювелирного гения Карла Фаберже. Выставка знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров. Художники на рубеже веков стремились обновить художественный язык, создавали не только ювелирные изделия из серебра и золота, но и декоративно-прикладные. Именно синтез искусств вылился в неожиданные художественные решения - посетители увидят вещи из царских дворцов, памятные изделия, драгоценную галантерею, серебряную скульптуру.

Когда: до 14 февраля

Подробнее: https://shm.ru/shows/26554/

Выставка Томаса Сарасено “Движущие атмосферы” в GARAGE

Движущие атмосферы - работа аргентинского художника Томаса Сарасено, известного своими произведениями на пересечении искусства, технологий и экологической повестки.

Центр выставки — летающий дом будущего, созданный аргентинцем, который верит, что скоро мир изменится и людям придется переселиться в воздух. И в летательных аппаратах они будут не только жить, но и передвигаться благодаря силе ветра, а энергию брать от солнечного света. Ведь убеждению автора, именно воздушное пространство может стать новой средой обитания человека будущего.

Когда: до 14 марта

Подробнее: https://garagemca.org/ru/ exhibition/tom-s-saraceno

Москва Наума Грановского в Центре фотографии братьев Люмьер

До 23 февраля с детьми можно отправиться в Москву прошлого века на выставке Наума Грановского - главного архитектурного фотографа СССР. На выставке собраны фотографии старой Москвы 20-х годов и сталинского периода, а также менее известные работы, созданные Грановским в эпоху советского модернизма. Более ста работ автора, представленных на выставке, показывают, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет. Выставка представлена в двух залах Центра фотографии.

Когда: до 23 февраля

Подробнее: http://www.lumiere.ru/

Выставка “Где живут герои Пушкина?”

“Где живут герои Пушкина?” - вариация на тему «игры в классику» в мире загадочной и безграничной литературной вселенной Александра Сергеевича Пушкина. Это выставка-загадка и выставка загадок одновременно. Необычная, таинственная атмосфера, созданная авторами экспозиции, как нельзя лучше отражает настроение выставки и побуждает к разгадке самых волнующих литературных тайн. Проступающие из тьмы, где фантазия смешивается с реальностью, удивительные свидетели ушедших эпох поведают о наследии классика множество невероятных историй.

Когда: до 23 мая

Подробнее: http://www.pushkinmuseum.ru/? q=exhibition/vystavka-gde- zhivut-geroi-pushkina