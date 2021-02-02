Нехватка контейнеров может привести к продовольственному кризису и росту цен на продукты

Три из каждых четырех контейнеров уходят из Лос-Анджелеса в Азию… пустыми. Эта странная ситуация приводит к тому, что продовольствие скапливается в одних местах, а в других все сильнее ощущается его нехватка. Неожиданный дефицит контейнеров приводит, например, к тому, что Таиланд не может отправить зарубежным покупателям свой рис, Канада завалена горохом, а Индия не может избавиться от гор сахара.

Отправка пустых контейнеров в Китай, между тем, стала настолько прибыльной, что некоторые американские отправители сои вынуждены в буквальном смысле этого слова воевать за контейнеры, чтобы удовлетворить голод азиатских клиентов.

«Люди не получают нужные им товары, — объясняет ситуацию директор по логистике в IM-EX Global Inc Стив Краниг. — Обычно один из моих клиентов отправлял каждую неделю в Лос-Анджелес из Таиланда от 8 до 10 контейнеров с рисом, сейчас же он может отправить не больше 2-3».

Суть проблемы в том, что Китай, экономика которого восстанавливается после пандемии значительно быстрее остальной планеты, «раскочегарил» свою экспортную отрасль. Контейнеры сейчас в Поднебесной в буквальном смысле этого слова на вес золота. Огромные деньги, которые готовы платить за них отправители, привели к парадоксальной, на первый взгляд, ситуации, когда отправить пустой контейнер намного выгоднее, чем полный.

Конечно, не такая уж и редкость, когда контейнеры возвращаются обратно пустые, но в большинстве случаев перевозчики, естественно, стараются их чем-то заполнить, чтобы повысить свою прибыль. Однако стоимость перевозки товаров из КНР в США сейчас почти в 10 раз выше, чем в обратном направлении.

Все понятно, как говорится, без комментариев. В лос-анджелесском порту, главном порту США по контейнерным перевозкам, в Азию сейчас отправляются пустыми три из каждых четырех контейнеров. Обычно же соотношение между пустыми и полными контейнерами 50 на 50.

Уже сейчас очевидно, что взлетевшие расценки на транспортировку грузов, заставляют ползти вверх цены на отдельные виды продовольствия. Например, цены на белый сахар в январе выросли до трехлетнего максимума.

Индия — второй на планете производитель этого вида сахара. В январе она отправила на экспорт, по данным президента крупнейшего в стране производителя сахара Shree Renuka Sugars Ltd Рави Гупты, только 70 тыс. тонн сахара, т.е. в пять с лишним раз меньше, чем годом ранее.

Или взять, к примеру, Вьетнам, крупнейший в мире производитель кофе робусты. В ноябре и декабре экспорт кофейных зерен сократился, по словам Le Tien Hung, председателя правления Simexco Dak Lak, второго в стране производителя кофе, более чем на 20%.

Подобная ситуация с контейнерами начала складываться еще в декабре. Причем, как утверждают специалисты, она может привести к перебоям с поставками не только продовольствия, но и множества других товаров.

Особенно больно нехватка контейнеров ударила по Соединенным Штатам. Кризис с контейнерами возник как раз в тот момент, когда американские перевозчики пытаются увеличить экспорт в Азию практически всех видов продовольствия.

Впрочем, опасаться сильного подъема цен на продовольствие, наверное, не стоит, потому что транспортировка грузов в контейнерах составляет не такую уж и большую долю в грузопотоках. К примеру, в контейнерах перевозят лишь незначительную часть зерновых и масличных, объясняет исполнительный директор Международного совета по зерну (IGC) в Лондоне Арно Петит. Львиная доля этих видов сельскохозяйственных культур перевозится в насыпном виде.

К тому же, не очень понятно, какую часть роста стоимости транспортировки торговцам удастся переложить на плечи покупателей с учетом пандемии и вызванного ей снижения покупательной активности потребителей