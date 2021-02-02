Культура имеет значение: почему одни страны справляются с пандемией лучше других

Несмотря на урожай в виде свыше двух миллионов умерших и почти 100 миллионов заразившихся коронавирусная пандемия и не думает успокаиваться и продолжает сеять панику на планете, не обращая (по крайней мере, пока) внимания на появляющиеся одна за другой вакцины. Жертв много, но распределены они крайне неравномерно. Есть страны, которые уверенно контролируют пандемию, но есть и страны, которые не менее уверенно контролируются пандемией.

Так, например, в Японии, население которой составляет 126 миллионов человек, зарегистрировано немногим более 5 тысяч летальных исходов, связанных с Covid-19. В Мексике же с почти таким же населением количество летальных исходов превышает 150 тысяч и продолжает быстро расти.

Естественно, возникает вопрос: в чем причина подобных различий? В размере ВВП? В количестве больничных коек? В возрасте? В климате?

По мнению профессора культурологи и психологии Мэрилендского университета Мишель Гельфанд, ответ на этот вопрос одновременно и простой, и сложный и глубокий. Во всем виноваты, уверена она, культурные различия в социальном поведении, а если конкретнее – в готовности людей следовать правилам, на которые, кстати, первым обратил внимание древнегреческий историк Геродот.

Все культуры имеют социальные нормы поведения. Известно, что представители одних культур (народов, стран) дисциплинированнее других выполняют эти социальные нормы. В других все наоборот: там нормы соблюдаются менее строго, а к их нарушителям относятся без излишней строгости. К первым относятся такие, к примеру, такие страны, как Сингапур, Япония, Китай и Австрия, а ко вторым - США, Великобритания, Израиль, Испания и Италия.

Исследования ученых показывают, что более крепкая дисциплина существует в тех странах и обществах, у которых долгая история нашествий захватчиков, эпидемий, стихийных бедствий, т.е. несчастий и опасностей. Крепкая дисциплина для таких стран вполне логична с точки зрения эволюции, потому что она помогает пережить хаос и кризисы.

В тех же странах, где угроз и бедствий было меньше, можно расслабиться. Естественно, граждане таких стран, как правило, не отличаются особенно высокой дисциплиной.

У обоих типов культур есть свои плюсы и минусы. Оба вида культур считались равнозначными до 2020 года. Пандемия расставила все на свои места. Странам с первым типом культуры, считает Мишель Гельфанд, легче справляться с коронавирусом, чем со второй.

В исследовании более 50 стран, результаты которого опубликованы на этой неделе в Lancet Planetary Health, Гельфанд с коллегами показала, что с учетом других факторов в странах с более мягкой культурой количество летальных исходов от вируса в 5 раз, а заражений более чем в 8 раз превышает эти показатели в странах с жесткой культурой. Не в пользу первых и ситуация с обеспокоенностью населения. В странах с мягкой культурой заразиться Covid-19 очень сильно боятся 49% населения в то время, как в странах с жесткой культурой - 70%. Естественно, там, где вируса боятся меньше, на него реагируют слабее и медленнее, в результате чего в том числе и гораздо больше жертв.

Кстати, схожий феномен можно найти и в природе. Например, знаменитая птица додо жила на Мадагаскаре, где у нее не было врагов. В результате она ничего и никого не боялась, за что и поплатилась. Птица полностью исчезла в течение века после появления на острове людей.

Эта история также может служить неплохим объяснением еще одного феномена: когда окружающая среда или условия жизни меняются, т.е. происходит то, что ученые называют «эволюционное несоответствие», полезные навыки и умения, развитые в одних условиях, могут оказаться вредными в других. В случае с коронавирусом это несоответствие привело в странах с мягкой культурой к тысячам жертв, которых можно было избежать.

Вирус оказался особенно эффективен, чтобы обратить в ряде стран во вред склонность граждан этих стран нарушать законы и правила. Яркой иллюстрацией этой мысли может служить Америка, жители которой именно благодаря склонности к нарушению правил и обладают большой предприимчивостью и способностями к творчеству. Однако эти качества, очень полезные в нормальное время, оказались вредными во время пандемии.

Культурные несоответствия приводят к тому, что труднее различать сигнал тревоги. Возникает трагическая цепочка ошибок: ограничительные меры вводятся со значительным опозданием и выполняются населением менее дисциплинированно. Не удивительно, что согласно исследованию Королевского колледжа Лондона лишь один из каждых десяти британцев, встретившись с подтвержденным носителем коронавируса, следовал правилам и отправлялся в двухнедельную изоляцию. Выяснилось также, что меньше одного жителя королевства из каждых пяти самоизолировался в случае появления симптомов болезни.

Для минимизации дальнейших потерь от коронавируса и подготовки к будущим коллективным угрозам, по мнению Мишель Гельфанд, страны с мягкой культурой должны учиться приспосабливаться и внимательнее прислушиваться к сигналам опасности.

Во-первых, необходимо изменить то, как люди рассказывают и воспринимают угрозы и опасности. Война, к примеру, вызывает страх и ужас, а невидимые и поэтому психологически абстрактные микробы и бактерии легко игнорировать со всеми вытекающими отсюда нежелательными последствиями. Это значит, что медики должны сделать угрозу эпидемий такой же реальной, осязаемой и страшной, как, скажем, война.

Во-вторых, нужно четко доводить до людей, что ограничения носят временный характер и что продолжительность их действия зависит от того, как они будут исполняться. В таком случае эти правила легче выполнять даже тем, кто привык правила нарушать.

И наконец, в-третьих, обязательно следует понимать, что все люди оказались в одной лодке и поэтому нужно объединять усилия и поддерживать друг друга.