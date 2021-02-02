Курс доллара: ситуация для рубля может резко измениться

Очередная рабочая неделя началась для рубля, как ранее прогнозировали наши эксперты, неудачно.

Стартовав утром возле 75,59 за долл. и 91,70 за евро, к закрытию основной сессии на Московской бирже наша валюта просела в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,12 руб., что на 36,25 коп. выше, чем фиксировалось при закрытии пятницы. Евро тоже подорожал, но совсем незначительно – единая валюта ЕС торговалась в это же время по 91,98 руб. (+6 коп.).

При этом в течение понедельника наша валюта пыталась укрепиться, и одно время это ей удавалось. Но ближе к вечеру рубль всё-таки поддался влиянию негативных факторов и ушёл в минус. Не помог «россиянину» и умеренный рост мировых цен на «чёрное золото». Напомним, понедельник стал первым днём ожидаемого сокращения добычи сырья в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+. Саудиты в феврале-марте дополнительно сократят добычу на 1 млн баррелей в стуки.

Как считает Артём Тузов ИК «Универ Капитал», в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в коридоре 76,00-77,00, а в паре с евро – в пределах 91,00-93,00.

Его коллега по ИК «Универ Капитал» Андрей Верников напомнил, что сейчас очень много факторов, снижающих аппетит глобальных игроков к риску, к которым относится и рубль.

«Поэтому рассчитывать на укрепление отечественных активов, в том числе на рост национальной валюты очень сложно. При этом, существует угроза новых антироссийских санкций. Вскоре новый глава Белого дома Джо Байден представит свое видение внешнеполитического курса страны.

Будут ли угрозы в сторону России, пока неизвестно. Но ждать улучшения российско-американских отношений пока точно не приходится», – уверен он.

Дмитрий Полин из Profinance.ru также считает, что серьёзным фактором, который уже сейчас влияет на рубль, являются возможные санкции на фоне протестов сторонников Алексея Навального. По его мнению, власть совершает ошибку, запрещая акции оппозиции.

«Если бы протест легализовали и дали оппозиции выпустить пар на проспекте Сахарова, все, как обычно, разошлись бы с чувством безысходности и уныния, и всё, возможно, пошло своим чередом. Но власть начала закручивать гайки. Таким образом, вместо того, чтобы оставить Навального на свободе, Кремль сам превращает его в сакральную жертв», – заявил Полин.

В итоге, по его мнению, премия за риск продолжит только расти, ЕСПЧ может принять решение о том, что приговор по Навальному не соответствует нормам о правах и свободах человека. Москва при этом будет стоять на своём, а критик Кремля останется за решёткой. После этого ЕС обвинит нашу страну в нарушении международных обязательств, принятых на себя, и введёт жёсткие санкции, считает он.

«К этим санкциям вскоре присоединяться США. Получив полную власть демократы во главе с Байденом могут сделать всё что угодно, в том числе ввести санкции против госдолга и SWIFT, наложить прочие суровые ограничения. Тем более, что о персональных санкциях их попросил сам Навальный. О каких покупках нашей валюты в таких условиях может идти речь? Это риторический вопрос. Поэтому есть опасения, что в дальнейшем ситуация для рубля может резко измениться, причём в худшую сторону», – полагает эксперт Profinance.ru.

Тем временем, аналитики компании «Сбер Управление Активами» Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артём Виноградов скорректировали прогноз по рублю на 2021 год, отмечая, что рубль фундаментально недооценен из-за геополитических рисков.

По их мнению, сейчас складывается впечатление, что геополитические факторы будут и дальше оказывать давление на российскую валюту.

«В этой связи мы скорректировали наш прогноз и моделируем на 2021 год средний курс на уровне 72,00 руб. за доллар», – заявили они, напомнив, что ранее они ожидали видеть пару доллар-рубль на уровне 68,30.

В свою очередь, эксперты крупнейшего по числу сотрудников и сумме активов финансового конгломерата Германии Deutsche Bank сравнили рубль с потёмкинской деревней. Как отметили они, российская валюта хоть и выглядит пока относительно крепкой, как та самая потёмкинская деревня, но удивительно быстро падает.

«Хотя мы сохраняем конструктивный структурный прогноз относительно курса рубля, в краткосрочной перспективе мы находим риски более сбалансированными и переходим к нейтральной позиции. Поэтому сегодня мы смотрим на перспективы рубля с меньшим оптимизмом, чем в начале месяца. Этому способствуют ухудшение перспектив текущего счёта России, а также противостояние между несистемной оппозицией и Кремлём, которое может продлиться до парламентских выборов в сентябре», – заявили в Deutsche Bank.