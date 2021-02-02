Минпромторг не исключил выпуска лекарств без согласия владельцев патентов

Если иностранный владелец прав на патентованное лекарство «не готов к диалогу», а необходимость требует начать выпуск этого препарата в России, то он будет выпускаться без согласия правообладателя. Тот может при этом претендовать на компенсацию. Такова суть заявления, сделанного в Минпромторге агентству ТАСС.

«Российская Федерация будет принимать все необходимые решения, чтобы обеспечить граждан критически важными лекарственными препаратами. Если эта потребность экстренная и продиктована чрезвычайной ситуацией и правообладатель не готов к диалогу», — сообщили в ведомстве.

Так там ответили на вопрос агентства, возможно ли повторение прецедента с выпуском отечественной компанией лекарства для терапии коронавируса «Ремдеформ» на основе патентованного препарата.

«Ремдеформ» был выпущен компанией «Фармсинтез». Действующим веществом «Ремдеформа» является ремдесивир, владелец патентов на который, американская фирма Gilead Sciences, по словам главы «Фармсинтеза» Викрама Пуния «не предприняла каких-либо мер для того, чтобы ремдесивир был доступен на рынке» (цитата по сетевому изданию «Медуза»).

31 декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее российской группе компаний «Фармасинтез» в течение 2021 года выпускать лекарство на основе ремдесивера, с выплатой в трехмесячный срок компенсации правообладелю. От имени последнего последовало заявление, что там разочарованы таким решением.

Принудительное лицензирование в России препаратов будет применяться в экстренных и чрезвычайных ситуациях. Не исключается и продолжение этой практики при выпуске лекарства для борьбы с COVID-19.

