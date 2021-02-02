На бизнес-конференции «Базовые стратегии-2021» спроектируют будущее бизнеса

Как убедиться, что ваша стратегия учитывает риски и делает бизнес несокрушимым? Как найти аргументы для вовлечения сотрудников в их реализацию? Как определить точки роста вашего бизнеса и найти инструменты для реализации новых целей?

На все эти вопросы найдутся ответы на бизнес-конференции «Базовые стратегии-2021», организатором которого выступает Школа Бизнеса «Синергия». Мероприятие включит в себя самые актуальные методики и технологии ведения бизнеса. Спикеры поделятся опытом, работающими кейсами и полезными инструментами продвижения, раскроют секреты грамотной перезагрузки бизнеса и расскажут, как получить конкурентное преимущество и повысить устойчивость компании на рынке.

Хедлайнером бизнес-конференции станет управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», эксперт № 1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергей Макшанов.

Его коллегами по площадке выступят руководитель направления «Стратегическое планирование», консультант ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Демид Голиков, консультант направления «Стратегический маркетинг» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Григорий Карлышев, эксперт, руководитель направления «Экономика компании» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Зоя Стрелкова, руководитель направления «Стратегическое маркетинг» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Елена Сысуева, консультант по внедрению технологий 3d печати и робототехники, аналитик ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Роман Копосов и многие другие.

«Российский бизнес жив, здоров и загадочен. Испытываю колоссальное уважение к людям, строящим бизнес в России: столько настоящих, человечных и необычных личностей - почти карнавал», – сказал управляющий ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», эксперт № 1 по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергей Макшанов накануне бизнес-конференции.

Мероприятие состоится на территории площадки Double Space. Также будет запись трансляции на электронной площадке Synergy.Online, разработанной Школой Бизнеса «Синергия», где собраны лучшие выступления, вебинары и практикумы от ведущих экспертов международного уровня.

Возрастная категория 18+.

Подробнее на сайте бизнес-конференции: https://synergyglobal.ru/forums/basicstrategies/2021/