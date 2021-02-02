Навальный приговорен к 3,5 годам заключения

Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачел в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит два года и восемь месяцев.

Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве просил суд отменить Навальному условное наказание и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет на основании того, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию.

Навальный заявил, что не отмечался во ФСИН только в период лечения в Германии и назвал судебный процесс политическим.

18 января по решению судьи Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки, Навальный был арестован на 30 суток.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета прилетел из Германии в Россию. «В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. До решения суда он будет находиться под стражей. Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – было заявлено в пресс-релизе (ФСИН).

13 января стало известно, что 29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск, поскольку он не явился по запросу ФСИН в московскую уголовно-исполнительную инспекцию.

20 августа 2020 года Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Во время лечения в берлинской клинике «Шарите» Навальный провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Сам Навальный утверждает, что стал жертвой отравления со стороны сотрудников ФСБ.

В декабре 2020 года Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала Петренко.

По данным СК Навальный присвоил 356 млн рублей из 588 млн, собранных для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан» и «Фонд защиты прав граждан ШТАБ».