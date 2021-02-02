Назван возможный срок отмены масочного режима в России

Российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал возможный срок отмены масочного режима в нашей стране. По словам специалиста, это может позволить масштабная вакцинация.

При этом он подчеркнул, что необходимый для отмены масочного режима процент населения с иммунитетом к COVID-19 появиться в РФ примерно через четыре месяца, передаёт радио Sputnik.

Жемчугов также подчеркнул, что от ношения масок нельзя отказываться, пока доля населения, обладающая иммунитетом к коронавирусу, не достигнет 60%.

«Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка около 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы. Так как российская столица ближе всех к этой цифре», — пояснил специалист.

Врач ещё раз подчеркнул, что ослабление ограничений будет зависеть от конкретного региона и от количества людей, которые ещё не столкнулись с ковидом.

«Я думаю, 60% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с COVID-19 мы достигнем ближе к началу лета», – резюмировал Жемчугов.

Напомним, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 16 643 новых заболевших COVID-19. Таким образом, число вновь выявленных за сутки заражений опустилось ниже 17 тыс. впервые с 28 октября 2020 года.

Лидером по числу новых инфицированных остаётся Москва – в российской столице за 24 часа коронавирусом заболели 1701 человек, на втором месте Санкт-Петербург (+1484), на третьем Подмосковье (+1053). Далее следуют Нижегородская область (+459) и Воронежская область (+371).