Продовольственная помощь бедным становится реальной

Карта, но не карточки

Почти 40-страничный доклад заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова должен изменить жизнь бедных граждан России. Ой, нет, не всех граждан, как можно, наверное, подумать, а «бедных» в смысле нуждающихся.

В докладе предложено или оказывать поддержку бедным семьям, у которых не хватает денег на продовольствие. Он нем сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, наличие документа подтвердили и в пресс-службе в министерства.

Это будут не карточки (ранее их введение рассматривалось, но сейчас в пресс-службе правительства такую перспективу опровергли) и не продуктовые наборы, а деньги на приобретение продовольственных товаров.

Доклад составлен в рамках подготовки дорожной карты по реализации доктрины продовольственной безопасности, утвержденной правительством еще в июне 2020 года.

Министерство предлагает направлять помощь беременным и кормящим женщинам, а также детям всех возрастов и людям, находящимся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах).

Заживем по-американски

Пандемия COVID-19, которая привела к падению реальных располагаемых доходов населения на 3,5% по итогам года и рост продовольственных цен на 6,7%, в том числе на плодовоовощную продукцию в среднем на 17,4%, заставил правительство вновь вернуться к теме создания механизма поддержки наименее обеспеченных граждан, подтверждает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Он напоминает, что идея в рамках задачи по снижению бедности прорабатывается на протяжении более пяти лет и ранее не находила широкой поддержки. Поскольку на нее не предусматривались средства бюджета и у чиновников возникали опасения возможных злоупотреблений — реализация программы должна тесно идти с улучшением адресности социальной поддержки граждан, которая пока продолжает выстраиваться.

Суть инициативы в том, указывает эксперт, что нуждающиеся могут получить либо сертификаты (аналог есть в США), и их использовать в продуктовых сетях, либо денежную доплату. В США участниками подобной программы, прообраз которой возник еще в 40-х годах, стало почти каждое десятое домохозяйство. Это позволило смягчить проблему голода и здоровья детей в семьях с невысоким доходом и, возможно, снизить уровень преступности и социальной напряженности в обществе. Позитивную роль программа играет и в отношении национальных фермеров, поскольку продуктовыми талонами можно расплачиваться на ярмарках. Похожий опыт может быть применим и в России, что поддержит дальнейший рост отечественного агропромышленного сектора, создав гарантированный рынок сбыта.

В то же время Михаил Дорофеев предполагает, что внедрение похожей программы в России может произойти нескоро. В настоящий момент в правительстве она не вошла в повестку дня. Критики могут настаивать на необходимости улучшения механизмов оценки адресности социальной поддержки. Это, в свою очередь, может произойти после цифровизации данных и создания единого реестра сведений о населении.

Устранение монетарной бедности

Застрельщиком карточной системы в цивилизованном мире выступают США, отмечает и член генерального совета Деловой России Максим Лалакин. Порядка 50 млн человек получают там ежемесячные денежные выплаты для покупки продуктов. Средний чек такой помощи порядка 150 долларов. То есть американское государство тратит на это 7,5 миллиардов долларов в месяц. В российском проекте «устранение монетарной бедности» обойдется в 700 млрд рублей — то есть всего почти 100 млн долларов. Это при условии адресной помощи, которая и предполагает внедрение карточек.

Но в 2021-м году использовать для этого карточки не совсем технологично, замечает он, и может напомнить старшему поколению о лихих 90-х.

В эпоху цифровых технологий не сложно применить их для данной задачи, полагает эксперт. Поддержку можно сделать на 99% адресной: создать всем льготникам личные виртуальные кошельки, на которые ежемесячно будут приходить дотационные баллы, которыми можно будет оплатить ту часть продуктов отечественного производства, которая попадает под льготу.

По мнению Михаила Лалакина, можно использовать платежную систему «Мир»: дотационный счет будет привязан к дебетовому, что также положительно повлияет на популяризацию самой платежной системы. А уже компенсации продавцы будут получать в реальных деньгах от правительства, через выбранный операционный банк. Иными словами, поясняет Максим Лалакин, само желание помочь малоимущим можно только приветствовать.