Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики

Президент России на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2020», прошедшей в режиме видеоконференции, поддержал идею учителей объявить 2023 год Годом математики, сообщает ТАСС.

«2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим», – сказал Путин.

Из-за пандемии коронавируса финал конкурса «Учитель года России – 2020» был перенесен на начало 2021 года. Победителем конкурса «Учитель года России – 2020» стал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Лауреатами конкурса стали 15 преподавателей из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Конкурс «Учитель года» проводится в стране с 1992 года. В соревновании девять раз побеждали преподаватели русского и литературы, пять раз — математики, по три раза — истории, биологии и музыки.