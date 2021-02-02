Рубль отреагировал на рост нефтяных котировок

Российская валюта смогла укрепиться во вторник. Так начав торги с 75,99 рубля за доллар и 91,7 рубля за евро, к пяти часам дня мск рубль поднялся до отметок 75,45 за доллар и 90,82 за евро.

Сам доллар тоже заметно подрос, так индекс DXY за тот же период с 90.53 пункта подскочил до 91 пункта.

Как ранее и ожидалось курс рубля начал наконец то реагировать на восстановление нефтяных котировок, которого не показывал на торговой сессии понедельника. Однако радоваться перелому тренда пока рано, так как не весь негатив еще отыгран.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 в паре с долларом и на уровне 92,0-93,0 в паре с европейской валютой. Возможные решения по новым санкциям со стороны США могут оказать давление на отечественную валюту. Фактором поддержки выступают нефтяные котировки»,- прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.