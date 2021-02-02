СМИ: США допускают отмену санкций против «Северного потока – 2»

Германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что администрация президента США Джо Байдена намерена снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с ЕС.

Издание не сообщает всех требований американской стороны к Евросоюзу и Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.

25 января Германия призвала не связывать вопрос достройки газопроводы «Северный потока – 2» и ситуацию с арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального. «Прямой связи между Навальным и проектом «Северный поток – 2» нет», – заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

21 января Европарламент принял резолюцию с требованием к Евросоюзу остановить строительство «Северного потока – 2» и ввести персональные санкции из-за ареста Навального.

Ранее правительство ФРГ заявляло о необходимости завершения стротельства «Северного потока – 2» вопреки мнению США.

«Я предполагаю, что «Северный поток – 2» будет завершен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе. Мы тоже не критикуем того, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем», – заявил в ноябре 2020 года министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.