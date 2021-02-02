Связной для «ветряка»

Для выполнения НИОКР создан консорциум, в который вошли R&D-центр «Россетей», Фонд «НИР» и Сколтех. В роли заказчика выступает белгородский филиал «Россети Центр». Работы планируется завершить до конца 2021 года.

Потенциальные «клиенты» контроллера – активные электротехнические устройства, которые постепенно становятся важной частью энергетики. Это не только микрогенерация (солнечные и ветроустановки мощностью до 15 кВ) и системы накопления, но также электротранспорт с поддержкой технологии V2G («машина для сети») или просьюмеры (потребители-производители энергии). Грубо говоря, проект ориентирован на любого владельца загородного дома, на котором стоят солнечные панели. В будущем «лишнее» электричество, когда хозяева в отпуске, можно будет передавать в общую сеть.

Отличительной особенностью большинства активных электротехнических устройств является наличие в их составе силового преобразователя (инвертора), который управляется микропроцессором. Такое оборудование, с одной стороны, позволяет решать разнообразные задачи, например, обеспечивать нужное качество электроэнергии. С другой стороны, в силу импульсной природы инверторов, их наличие делает активные электротехнические устройства источниками возмущений и неустойчивостей в сети. Каждый инвертор представляет собой отдельный центр принятия решений. Он действует только в своих интересах, поскольку не понимает целостной картины режима работы сети.

Проект «Россетей» призван решить эту проблему. Создаваемый контроллер будет служить одновременно для управления автоматикой участка сети 0,4 кВ и силовыми инверторами. Он будет представлять из себя цепочку модулей – подстанционное оборудование, связанное с устройствами телемеханики и учета, а также измерительное оборудование на воздушных линиях электропередачи и на стороне потребителя.

Вначале будет разработана компьютерная модель, которая позволит определить основные принципы и методы управления участком сети низкого напряжения с помощью электросетевого контроллера. Затем будет создан программный комплекс с пакетом рабочей документации, включающей технические требования к опытно-промышленному образцу оборудования. Если проект будет успешным, в дальнейшем его адаптируют для сетей до 35 кВ. Такая возможность сразу закладывается разработчиками.