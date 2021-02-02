Украина рассчитывает получить 2,2 млрд долл. от МВФ в 2021 году

Украина рассчитывает получить $2,2 млрд тремя траншами от Международного валютного фонда в 2021 году, заявил глава Центрального банка Кирилл Шевченко в интервью агентству Reuters.

Шевченко также сообщил, что правительство планирует выпустить еврооблигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов в 2021 году.

В июне прошлого года МВФ одобрил программу в размере 5 миллиардов долларов для поддержки экономики Украины, которая впала в рецессию из-за пандемии коронавируса.

"Работа миссии продолжается...По итогам этой недели будет ясно, каких договоренностей мы достигаем”, - сказал Шевченко, отвечая на вопрос, может ли Киев рассчитывать на получение денег к концу первого квартала.

Глава украинского регулятора также ожидает, что иностранные портфельные инвесторы принесут около $1 млрд, купив государственные облигации на внутреннем рынке страны в этом году.

“На международных рынках появился новый оптимизм...Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет стороной и Украину”, - отметил Шевченко.