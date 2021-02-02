В Госдуме оценили призыв Франции остановить «Северный поток – 2»

Сергей Железняк – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал призыв Франции остановить «Северный поток – 2».

По мнению депутата, Париж, предлагая расширить антироссийские санкции против газопровода в связи с делом Алексея Навального, идёт на поводу у Вашингтона, необоснованно политизируя проект, передаёт РИА Новости.

«В Германии совершенно определенно понимают цену инвестиций в «Северный поток – 2», который обеспечит население стран-участниц российско-европейского проекта качественным и недорогим газом», – сказал Железняк.

При этом он подчеркнул, что очередной вымышленный предлог для остановки проекта не должен стать препятствием для окончания работ по укладке и запуску газопровода.

«Инцидент с российским несистемным оппозиционером пытаются раскрутить США с помощью подконтрольных им европейских чиновников. Совершенно очевидно, что шумиха вокруг «берлинского пациента» создана с целью дестабилизации обстановки внутри нашей страны и как повод для внешнего давления на РФ и её зарубежных партнёров. США при любой администрации в Белом доме доказывают свою готовность сдерживать нас и препятствовать развитию сотрудничества России на внешней арене по всем возможным направлениям», – резюмировал Железняк.

Напомним, госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против Москвы в связи с делом Навального. Он заявил, что в настоящее время Евросоюзом рассматривается вариант распространения этих санкций в отношении «Северного потока – 2», так как у Франции есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте.

Ранее сообщалось, что представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер в ходе специального брифинга для журналистов сделал заявление о проекте газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, правительства некоторых стран, входящих в Евросоюз, предлагали в прошлом включить «Северный поток – 2» в дискуссию о санкциях против России. Но, как подчеркнул дипломат, позиция Берлина по данному вопросу остаётся неизменной.

«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами. Таким образом, это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счёт, в которой ничего не поменялось», – сказал представитель МИД ФРГ, отвечая на вопрос репортёра, является ли «Северный поток – 2» частью дискуссий о санкциях в ЕС против Москвы.