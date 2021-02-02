В Кремле осудили присутствие зарубежных дипломатов на суде по Навальному

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков осудил присутствие зарубежных дипломатов на суде, где рассматривается дело Алексея Навального. Представитель Кремля заявил, что они не должны вмешиваться во внутренние дела нашей страны и допускать давление на суд.

«Иностранные дипломаты вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Но никак не за рамками этой конвенции».

При этом вопрос о том, можно ли ассоциировать их действия c попытками давления на суд, Песков перенаправил в МИД. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва не готова прислушиваться и принимать во внимание менторские заявления из-за рубежа по ситуации с Навальным.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям. Мы готовы последовательно и терпеливо всё объяснять, но реагировать на какие-то менторские заявления мы не намерены и принимать во внимание их не намерены», – отметил помощники президента, добавив, что Владимир Путин не следит за ходом этого процесса.

Ранее сообщалось, что представитель Федеральной службы исполнения наказаний попросил на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде отменить условный срок Алексею Навальному, осужденному за хищения у компании «Ив Роше», и исполнить приговор суда в виде 3,5 года колонии общего режима.

«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», – сказал он.

По его словам, ФСИН, исходя из принципов гуманизма, долгое время не выходила в суд с ходатайством о замене условного срока на реальный Навальному, несмотря его на многочисленные нарушения правил надзора.

Напомним, 29 декабря 2020 года УФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к нему связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по «делу Ив Роше». В связи с этим служба обратилась в суд с ходатайством об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный.