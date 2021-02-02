В Москве проходят акции сторонников Навального

В центре Москвы в районе Большого театра, Пушкинской площади, улиц Тверская, Большая Дмитровка и Большая Бронная проходят несанкционированные акции протеста сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Сотрудники правоохранительных органов проводят задержания протестующих.

Ранее силовики перекрыли подходы к Манежной площади, на которой планировали собраться сторонники Навального.

Станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад» и «Театральная» закрыты на вход и выход пассажиров по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале Дептранса города Москвы. Поезда метро проезжают эти станции без остановок.

Сегодня, 2 февраля, Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачел в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит два года и восемь месяцев.Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве просил суд отменить Навальному условное наказание и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет на основании того, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию.

Навальный заявил, что не отмечался во ФСИН только в период лечения в Германии и назвал судебный процесс политическим.