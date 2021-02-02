В РФПИ оценили промежуточные результаты исследования «Спутник V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил промежуточные результаты вакцины от COVID-19 «Спутник V», которые были опубликованы в одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира Lancet.

По его словам, данная публикация в очередной раз подтверждает высокую эффективность и безопасность «Спутник V», которая не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших.

«Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet», – подчеркнул Дмитриев.

При этом он напомнил, что в настоящее время в мире есть всего три вакцины, в том числе «Спутник V», которые обладают эффективностью свыше 90%. При этом российская вакцина превосходит другие в этой категории в безопасности и проверенности платформы, лёгкости транспортировки благодаря температурному режиму плюс 2-8 градусов и более доступной цене.

«С полной уверенностью могу заявить, что «Спутник V» — вакцина для всего человечества», – резюмировал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что, согласно рецензируемым результатам по итогам поздних клинических испытаний, которые были опубликованы во вторник в Международном медицинском журнале Lancent, российская вакцина «Спутник V» была эффективна на 91,6% в предотвращении заражения COVID-19.

Российские ученые заявили, что результаты третьей фазы испытаний означают, что у мира есть ещё одно эффективное оружие для борьбы со смертельной пандемией.

Результаты, собранные Московским институтом Гамалеи, разработавшим и испытавшим вакцину, соответствуют данным об эффективности, представленным на более ранних этапах исследования.

«Разработка вакцины Sputnik V подверглась критике за неподобающую поспешность, срезание углов и отсутствие прозрачности», - заявили профессор Университета Рединга Ян Джонс и профессор Полли рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины в комментарии к статье The Lancet.

«Но результат, который здесь приводится, ясен, и научное обоснование вакцинации продемонстрировано», - заявили ученые, неучаствовоашие в исследовании.

Напомним, на сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Алжире, Аргентине, Армении, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Тунисе, Венгрии, ОАЭ, Иране и Гвинейской Республике.