Российская вакцина Спутник V была эффективна на 91,6% в предотвращении заражения COVID-19, согласно рецензируемым результатам по итогам поздних клинических испытаний, которые были опубликованы во вторник в Международном медицинском журнале Lancent. Об этом сообщает Рейтер.

Российские ученые заявили, что результаты третьей фазы испытаний означают, что у мира есть еще одно эффективное оружие для борьбы со смертельной пандемией.

Результаты, собранные Московским институтом Гамалеи, разработавшим и испытавшим вакцину, соответствуют данным об эффективности, которые были представлены на более ранних этапах исследования.

“Разработка вакцины Sputnik V подверглась критике за неподобающую поспешность, срезание углов и отсутствие прозрачности”, - заявили профессор Университета Рединга Ян Джонс и профессор Полли рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины в комментарии к статье The Lancet.

"Но результат, который злесь приводится, ясен, и научное обоснование вакцинации продемонстрировано”, - заявили ученые, которые не участвовали в исследовании. “Еще одна вакцина теперь может присоединиться к борьбе за снижение заболеваемости COVID-19.”