«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везёт»

Группа компаний «Яндекс.Такси» приобретёт активы кол-центры, а также бизнес по заказу грузоперевозок «Везёт» на 178 млн долл.

Часть из этой суммы выплатят по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается сообщение «Яндекс», в отличие от соглашения между «Яндекс.Такси» и «Везёт», которое было анонсированного ещё в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов компании и будет действовать в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.

В «Яндексе» заявили, что эта сделка позволит улучшить клиентский сервис «Яндекс.Такси» и ускорить развитие логистической платформы.

Предполагается, что жители регионы, которые пользуются услугами «Яндекс.Такси» смогут отправлять и получать экспресс-доставку посылок и грузов, а пользователям «Везёт» станет доступным вызов такси по телефону, как и раньше, или в приложении «Яндекс Go». При этом самим водителям будет предложено подключиться к платформе «Яндекс.Про».

В «Яндекс.Такси» подчеркнули, что анонсированная сделка не требует согласования с антимонопольным органом.

