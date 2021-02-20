«Америка возвращается»: Меркель и Макрон охладили пыл Байдена

Если девизом президентства Дональда Трампа был лозунг «Америка превыше всего», то у Джо Байдена, похоже, он звучит иначе – «Америка возвращается». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в видеоформате, президент Байден заявил в первую очередь европейским лидерам, что Америка возвращается и «хочет вернуть статус надежного лидера». Это значит, что после четырех лет изоляционизма Трампа Соединенные Штаты возвращаются к краеугольному вопросу - трансатлантическому партнерству, что, естественно, не может не радовать европейских союзников США. Кроме этого, Байден призвал Европу быть готовой вместе с США к «долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем» и заявил, что планета стоит перед очень серьезным выбором между демократией и автократией.

«Последние четыре года были трудными,- подчеркнул Джо Байден,- но Европа и Соединенные Штаты вновь должны стать лидерами… Я посылаю миру четкое послание: Америка вернулась. Трансатлантический союз тоже вернулся».

Говоря об отношениях с Берлином, Джо Байден сообщил, что останавливает объявленный его предшественником вывод тысяч американских военных с территории Германии.

Президент США также заявил о намерении выполнять статью 5 Устава НАТО, которая обещает любому члену Североатлантического альянса коллективную защиту в случае нападения на него. Трамп, напомним, тоже подтвердил приверженность к ней Америки, но сделал это с нескрываемой неохотой и после длительной задержки.

Одним из нескольких вопросов, продолжающих негативно сказываться на трансатлантическом сотрудничестве, является, по мнению Джо Байдена, газопровод «Северный поток 2», против которого США готовятся принять новый пакет санкций.

Что касается Китая, то это, считает президент Байден, «раздражитель». Он призвал европейские страны выступить единым фронтом против Пекина и напомнил, что США – единственная страна на планете, которая называет обращение КНР с уйгурами «геноцидом».

Выступление на Мюнхенской конференции, которое состоялось через месяц после вступления Джо Байдена в должность президента США, стало своего рода программным манифестом, пусть и немного запоздалым, если сравнивать с внутренней политикой, нового президента США на международной арене. Его с нескрываемым облегчением выслушали лидеры европейских государств.

«Перспективы мультилатерализма в этом году намного лучше, чем были два года назад,- подытожила реакцию европейских элит на речь Байдена канцлер ФРГ Ангела Меркель.- И в этом очень большая заслуга президента Байдена».

Меркель добавила, что Германия готова «открыть новую главу в трансатлантическом партнерстве». Она отметила, что решение Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения, продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с Россией и возобновить сделку по ядерной программе Ирана, являются крайне важными шагами на пути более многостороннего сотрудничества.

Однако канцлер ФРГ четко дала понять, что интересы европейских стран не могут игнорироваться Вашингтоном.

Отношения с Китаем – один из вопросов, по которому у США и Европы или, по крайней мере, у части европейских стран, включая, в первую очередь, Германию, могут возникнуть разногласия. Ангела Меркель согласилась, что США и Европа должны выработать общую стратегию в отношениях с КНР, но добавила, что это не только – соперник, но и партнер в решении ряда важных глобальных проблем, включая, к примеру, изменения климата.

Высоко оценив «возвращение» США на международную арену, канцлер Меркель, тем не менее, напомнила, что точки зрения США и Европы совпадают не во всем.

«Наши интересы не всегда совпадают,- подчеркнула она.- У меня нет иллюзий по этому вопросу. Мы должны открыто говорить о наших разногласиях».

Как всегда, еще критичнее отнесся к выступлению Байдена президент Франции Макрон. Он напомнил, что США сейчас больше внимания уделяют проблемам в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Раньше, подчеркнул Эмманюэль Макрон, Америка уделяла защите Европы больше времени и сил. Поэтому, сделал вывод французский лидер, Европа должна активнее участвовать в своей собственной защите.

Джо Байден считает демократию необходимым инструментом для того, чтобы отвечать вызовам времени. Однако демократии, по его словам, сейчас угрожает серьезная опасность.

«Мы должны доказать, что наша модель – не пережиток истории,- сказал он.- Демократия не существует просто так, сама по себе. Мы должны защищать ее, сражаться за нее».

Но и в вопросе с демократией далеко не все ясно. Как пишут Financial Times, в ряде европейских столиц с нескрываемой насмешкой отнеслись к словам американского лидера о том, что Америка готова вновь возглавить все демократии планеты. Критики справедливо указывают на недавние события в самих США и, в первую очередь, штурм Капитолия 6 января, которые дают веские основания как минимум сомневаться в обоснованности претензий Вашингтона на лидерство в демократическом мире