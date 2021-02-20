«Члены Евросоюза преследуют собственные интересы и цели»

РЕПЛИКА

Винсент Делла Сала, эксперт клуба «Валдай», доцент политологии факультета социологии и Школы международных исследований и директор Центра им. Жана Монне университета Тренто (Италия)

Визит Йозепа Борреля в Москву оказался таким полным и явным провалом, что в Евросоюзе считают введение каких-нибудь санкций единственным способом хоть как-то спасти авторитет внешней политики. Точная цель поездки Борреля в Москву для многих остается загадкой. Предположительно, он ездил, чтобы попытаться оказать на российское правительство давление в вопросе арестов Алексея Навального и демонстрантов. Однако не имея четких полномочий от ЕС, сделать он мог в этом отношении очень мало.

Еврочиновники страшно возмущены утверждениями министра иностранных дел Лаврова, что ЕС – ненадежный партнер. Однако более трезвые политики наверняка согласятся с тем, что из Брюсселя и столиц государств, входящих в ЕС, действительно нередко приходят разные сигналы.

Эта же мысль относится и к санкциям. Франция и Германия твердо стоят в лагере стран, желающих сотрудничать с Россией. Они, возможно, и не поддержали бы новый пакет санкций, но на них начнут давить балтийские государства и Польша с тем, чтобы послать сигнал Москве.

Италия в последние годы неохотно соглашалась занять жесткую позицию по отношению к России, но в ней сейчас смена правительства. Вероятно, в такой ситуации Рим не окажет сильного сопротивления расширению санкций.

Еврокомиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, должна была придать внешней политике ЕС более стратегическое и геополитическое видение и поставить интересы над заявленной Европой целью распространять европейские ценности на других континентах. Однако и фон дер Ляйен, и Боррель тоже посылают разные сигналы. Результатом всего этого несовпадения и разночтений является то, что ЕС и входящие в него страны будут считать, что они должны что-то сделать, и скорее всего решат расширить отдельные санкции. Речь пойдет, вероятно, о санкциях, которые не затрагивают стратегические интересы сторон, например, в энергетике. Скорее всего, санкции будут касаться физических лиц или экономических интересов.

Как часто бывает в тех случаях, когда вводятся такие санкции, будет выдвинуто объяснение, что это делается для того, чтобы пострадало не все российское общество, а «те, кто близок к Кремлю».

Расширение санкций будет иметь ограниченный эффект, главным образом, потому что в Европе нет четкого, единого видения, что должно лежать в основе отношений с Россией. Несмотря на амбиции фон дер Ляйен Евросоюз не может вести себя как одно единое стратегическое целое, потому что у входящих в него стран разные стратегические интересы. Особенно заметны эти разногласия, когда дело касается России. Однако в природе ЕС продвижение вперед маленькими шажками в надежде, что со временем появятся и совпадающие интересы и точки зрения. Результатом такого положения и является ситуация, когда половинчатые меры типа санкций на российских физических лиц превращаются в политику, не имеющую ни четких целей и задач, ни согласия всех сторон. Но они позволяют ЕС считать, что, с одной стороны, он выполняет свою главную задачу – распространять европейские ценности за пределами Старого Света, а с другой, обладает средствами для ее выполнения.

Пока же все это происходит, члены Евросоюза преследуют собственные интересы и цели и действуют сами по себе независимо от решений, принимаемых на уровне всего ЕС.