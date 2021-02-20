Дело Навального слушается в Бабушкинском суде Москвы

В Бабушкинском суде Москвы слушается дело оппозиционера Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный и дело о клевете в отношении ветерана ВОВ. В зале находятся журналисты, из которых 18 представителей зарубежных СМИ. На заседании также присутствуют дипломаты от Швеции, Финляндии, Литвы и Польши, сообщает РИА Новости.

На 20 февраля запланировано сразу два заседания с участием Навального, в 14:00 будет слушаться дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Сообщается, что Навального доставили в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС.

Напомним, 2 февраля в ходе судебного заседания было принято решение заменить Навальному условный срок по делу об «Ив Роше» на 3,5 года колонии, в общей сложности оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев. Позже адвокаты обжаловали решение суда, а Европейский суд по правам человека применил правило 39, потребовав немедленного освобождения политика. 18 февраля Навального поставили на учет в СИЗО как склонного к побегу.

