«Газпром» резко снизил транзит газа через Украину

Российская корпорация «Газпром», начиная со среды, 17 февраля, снизила транзит газа через украинскую территорию по отношению к довольно стабильному среднему уровню первых 16 дней февраля, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что 17 февраля компания «Газпром» прокачала через территорию Украины 94,9 млн куб. м, что на 20% меньше, чем средний уровень за 16 дней февраля. 18 февраля прокачка упала уже до 88,2 млн куб. м, что на 26% ниже уровня начала месяца.

Уточняется, что средний суточный объем топлива, который «Газпром» прокачивал через Украину, составляет 119 млн куб. м, при этом максимальное значение достигало 120,8 млн куб. м, а минимум был равен 115,4 млн куб. м.

В январе текущего года «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре - по 182,63 млн кубов. Согласно минским договоренностям «Газпром» должен забронировать на текущий год украинский транзит общим объемом 40 млрд куб. м, в суточном выражении - 110 млн куб. м.

