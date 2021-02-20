Глава ВТО потребовала от Великобритании отдать вакцины от коронавируса бедным странам

Новая глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что Великобритания должна незамедлительно отдать часть своих вакцин от коронавируса бедным странам, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на ВВС.

«Я не думаю, что следует дожидаться появления излишков и того момента, когда все [британцы] получат вакцину», — заявила Оконджо-Ивеала. По словам главы ВТО полная вакцинация населения Великобритании не отвечает интересам «как бедных, так и богатых стран». Оконджо-Ивеала заявила, что мировая экономика рискует потерять 9 триллионов долларов, если к середине года богатые страны вакцинируют половину своего населения, а бедные страны не привьют свое. «Половину этих убытков понесут богатые страны», — сказала она.

17 февраля с аналогичной идеей выступил генсек ООН Антониу Гутерриш – он заявил, что процесс вакцинации мирового населения едва ли можно считать честным и равномерным.

«75 процентов всех сделанных на сегодняшний день прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран. Тем временем, более чем 130 стран не получили ни одной дозы вакцин», – сказал Гутерриш.

В настоящее время в Великобритании от коронавируса вакцинировано около 15 млн человек или 24% населения. В случае, если Великобритания прекратит вакцинацию своего населения и отдаст заказанные для себя вакцины бедным странам, это позволит вакцинировать около 0,1% жителей бедных стран.