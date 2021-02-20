Китай приготовил «козырь в рукаве» для борьбы с США

Наконец Джо Байден рассказал о своих планах на международной арене. Ничего оригинального и нового во внешнеполитической программе нового президента США нет. Как и ожидалось, старый список то ли врагов, то ли, если говорить вежливо – соперников, возглавляют Россия и Китай. В В Пекине тоже решили не изобретать велосипед и бороться попытками Вашингтона учить их жить и насаживать американскую демократию старыми проверенными средствами. Одним из таких «козырей в рукаве» Китая являются редкоземельные металлы (РЗМ), которыми китайцы собираются в случае необходимости отбиваться от атак Запада во главе с США.

На этой неделе западные СМИ, включая Financial Times и Bloomberg, как минимум дважды писали о разговорах в высших эшелонах КПК о возможности объявления запрета или мерах по ужесточению контроля за экспортом РЗМ, который может очень больно ударить по американскому ВПК.

Пекин, похоже, не собирается запрещать поставки РЗМ в США, но намерен держать этот запрет в запасе на тот случай, если торговая война при президенте Байдене вспыхнет с новой силой. Говорят, что китайские власти обдумывают введение запрета или ограничений на поставки РЗМ в качестве ответных санкций. Если Пекин прибегнет к этой мере, то, скорее всего, это произойдет на уровне отдельных западных (американских) компаний, включая, скажем, Lockheed Martin Corp., который нарушил китайское табу – поставлял оружие и военную технику Тайваню.

К разговору о запрете на экспорт редкоземельных металлов в Китае регулярно возвращаются с 2019 года. Кстати, Lockheed назван не случайно. Пекин уже объявлял санкции в отношении этого оружейного гиганта.

Китай, напомним, контролирует львиную долю мировой добычи 17 элементов группы редкоземельных металлов, которые используются современной промышленностью практически во всем, начиная от производства смартфонов и заканчивая производством новейших боевых истребителей. Причем, кроме добычи РЗМ, Китай является монополистом и в их извлечении из руд, то есть контролирует весь рынок.

Доминирование КНР на рынке РЗМ оставляет США перед незавидным выбором. Фактически его у них нет, потому что 80% этих металлов США закупают за границей. Обвал поставок РЗМ приведет к астрономическому росту цен на них.

Дональд Трамп пытался хоть как-то исправить ситуацию на рынке РЗМ, распорядившись увеличить добычу РЗМ и их извлечение из руд на территории Америки. Тем не менее, сейчас в этом вопросе мало что изменилось, и США по-прежнему практически полностью зависят от поставок редких металлов из Китая.

Многие в Америке считают, что им необходимо как-то приготовиться на случай введения ограничений на экспорт РЗМ. Здесь вспоминается с какой решительностью Пекин использовал такой

запрет в 2011 году во время обострения территориальных споров с Японией по поводу необитаемых островов в Тихом океане.