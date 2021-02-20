Курс доллара пробил психологическую отметку

Курс доллара вырос в пятницу на 21 копейку - 74,12 руб., пробив важную психологическую отметку, курс евро прибавил 41 копейку - 89,79 руб.

Сама американская валюта несколько ослабла. За тот же период она с 90,9 пункта откатилась до 90,55 пункта.

«Отечественная валюта накануне снижалась к доллару и евро на фоне негатива с внешних рынков и сокращения нефтяных котировок. Большинство мировых бирж ушли в красную зону, инвесторы перешли к фиксации прибыли, интерес к рисковым активам снижается. Несмотря на существенное (на 40%) сокращение добычи нефти в США из-за снежного шторма и морозов, котировки не смогли закрепиться на высоком уровне и начали откат»,- описывает в обзоре Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, по его прогнозам в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 в паре с долларом и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой.

"В пользу российской валюты выступает фактор налогового периода и локальное отступление доллара, на которое указывает динамика индекса американской валюты DXY", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

При этом сдерживают укрепление рубля "тлеющая напряженность" внешнеполитического фона и охлаждение спроса на ОФЗ, и в краткосрочной перспективе курс доллара может формироваться в пределах 73,6-74,6 рубля, прогнозирует он.