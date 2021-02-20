Марс: места хватит всем

Российско-европейская миссия на Марс стартует с Байконура 26 сентября 2022 года, заявил «Эксперту Online» глава группы исследования Марса в Европейском космическом агентстве (ЕКА) Франсуа Спото. Руководитель российской части научной нагрузки миссии Даниил Родионов был чуть более осторожен и обозначил ожидаемое пусковое окно с 20 сентября по 1 октября того же года.

Сроки выбраны с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года, сообщили в «Роскосмосе». Старт миссии будет осуществлен с помощью российской ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком "Бриз-М". Помимо следов воды марсоход будет искать на планете признаки прошлой, а возможно и существующей жизни.

18 февраля с той же целью на Марс высадился американский ровер «Perseverance» («Настойчивость»). Марсоход будет изучать Красную планету, перемещаясь по её поверхности, а также с помощью вертолетного дрона. Чуть раньше прислал фотографии Марса китайский зонд «Тяньвэнь-1», который сейчас находится на марсианской орбите. А в начале месяца на орбиту успешно вышел межпланетный космический аппарат ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда»). Таким образом, в обозримом будущем уже четыре миссии будут изучать поверхность и атмосферу Красной планеты.

Марсоход «Розалинд Франклин» установлен на посадочную платформу "Казачок" Thales Alenia Space

Как правило, космические программы разных стран в целом дополняют друг друга в плане исследовательских интересов, считает заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович, принимавший участие в создании аппарата «Филы», благополучно приземлившегося на комету 67P/Чурюмова — Герасименко в 2014 году. По его оценке, самым хорошо оснащенным спускаемым аппаратом из тех, что уже достигли Марса или ожидаются прибытием в ближайшее время, является американский “Perseverance”. Китайцы запустили, по сути, пробный, не очень сложный аппарат, а совместный российско-европейский по уровню технологической вооруженности можно поставить примерно посередине между разработками США и КНР». в). «Однако это нисколько не умаляет значения нашей с европейцами миссии», — подчеркнул Шематович.

Как рассказал Франсуа Спото, спускаемый аппарат миссии официально находится в ведении РФ, хотя несколько критически важных подсистем поставляются странами ЕС: радиолокационный высотомер, парашютная система, компьютер и программное обеспечение для полета, а также инерциальный измерительный блок.

«Российская сторона сейчас разрабатывает ретроракетную систему и тепловой экран, а также некоторые из источников питания и электронику для управления системой движения ровером, — добавил г-н Спото. — Конструкция и тепловая аккомодация тоже российские. Выход ровера на поверхность Красной планеты будет осуществлён со спускаемого модуля по развертываемым аппарелям».

Миссия ExoMars-2022 — важный этап крупнейшего совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости от места посадки, проведению геологических исследований и поиску следов возможного существования жизни на планете. Кроме того, в задачи миссии входят: долговременный мониторинг климатических условий и радиационной обстановки на марсианской поверхности в месте посадки; исследование состава атмосферы Марса с поверхности; исследование взаимодействия атмосферы и поверхности.

Thales Alenia Space

«Полёт к Марсу откроет для мирового научного сообщества новые возможности исследования космоса. Головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, разработчиком и изготовителем десантного модуля и посадочной платформы выступает входящее в госкорпорацию “Роскосмос” НПО Лавочкина, отвечающее также и за обеспечение пуска», — рассказал «Эксперту Online» заместитель руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин. Он добавил также, что после съезда марсохода российская посадочная платформа будет работать как стационарная научная лаборатория, проводя эксперименты и исследования непосредственно в месте посадки.

Белкин подтвердил, что программа миссии нацелена на поиск следов существования жизни на Красной планете. Европейская сторона создает перелетный модуль и марсоход, который будет оснащен бурильной установкой, способной извлекать образцы породы с глубины до 2 метров — учёные полагают, что именно там могли сохраниться древние биомаркеры, защищенные от суровой радиации на поверхности Марса.

По словам представителей ЕКА, вклад РФ и ЕС в реализацию миссии распределен следующим образом: 70% — европейские усилия и средства, 30% — российские. «Хотя, на самом деле, вклад каждой из сторон очень значителен, и трудно выделить, чья лепта важнее», — подчеркнул представитель европейской стороны миссии Рене Пишель.

Даниил Родионов согласился с мнением Пишеля, отметив, что пропорции вкладов в проект со стороны РФ и ЕС с научной точки зрения носят примерно паритетный характер.