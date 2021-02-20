Металлургический бизнес En+ Group привлек 200 млн долларов

Компания РУСАЛ, которая входит в металлургический бизнес En+ Group, подписала новый синдицированный предэкспортный кредит, привязанный к показателям устойчивого развития, в размере до 200 млн долларов.

«Мы очень рады заключить эту сделку. Ведь именно она вновь демонстрирует поддержку инициатив En+ Group в области устойчивого развития со стороны финансового сообщества, а также наше стремление достичь производства и поставок самого экологически чистого алюминия на рынке. Поскольку спрос на более устойчивый и экологически чистый алюминий неизменно растет, Группа стремится снизить «углеродный след» производимой продукции. Подписание кредита также особенно важно в свете взятых обязательств En+ Group по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, а также их сокращению минимум на 35% к 2030 году», - сказал заместитель генерального директора En+ Group и РУСАЛ Олег Мухамедшин.

Средства направят на рефинансирование задолженностей с более высокой процентной ставкой. Societe Generale выступил в роли координирующего букраннера и уполномоченного ведущего организатора сделки. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и Natixis стали уполномоченными ведущими организаторами. Societe Generale и Natixis стали координаторами по показателям устойчивого развития, а Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – организатором по вопросам устойчивого развития.

«Мы рады содействовать компании РУСАЛ в процессе поставок алюминия с низким «углеродным следом» покупателям по всему миру. Заключением новой сделки компания мотивирует своих партнеров поддерживать и продвигать принципы устойчивого развития в отрасли», - добавила руководитель направления финансирования в области горнодобывающей промышленности и металлургии Societe Generale Стефани Клеман де Живри.

Первый подобный кредит металлургический бизнес En+ Group привлек в 2019 году. Величина маржи по кредиту варьируется в зависимости от ключевых показателей эффективности (KPI) в области воздействия компании на окружающую среду и устойчивого развития. В металлургическом бизнесе En+ Group реализуется собственная климатическая стратегия, направленная на сокращение углеродного следа. Кроме того, в 2017 году компания по инициативе своего основателя Олега Дерипаски запустила собственный бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW, чей углеродный след в 5 раза ниже, чем в среднем по отрасли.