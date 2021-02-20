Цены на нефть эталонных марок снижаются

Цены на нефть по итогам завершения торгов 19 февраля показывают отрицательную динамику, так стоимость фьючерсов с поставкой в апреле на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряла в цене $1,02 (1,6%) и торговалась на отметке $62,91 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) достигла $59,24 за баррель, потеряв $1,28 (2,1%). При этом наиболее активно торгуемый контракт - фьючерсы на WTI с поставками в апреле подешевели на $1,27 (2,1%) и завершили сессию на отметке $59,26 за баррель.

Нефть дешевеет на новостях о возобновлении нефтедобычи в Техасе, снизившейся из-за сильных морозов в регионе, считают аналитики.

Bloomberg сообщает, ссылаясь на собственные источники, что начали получать электроэнергию из местной сети или использовать генераторы компании Marathon Oil (SPB: MRO) Corp., Devon Energy (SPB: DVN) Corp. и Verdun Oil Co., что позволило возобновить им добычу на сланцевом месторождении Eagle Ford.

Агентство сообщает, что пока утверждать достоверно, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи, невозможно. При этом трейдеры выразили надежду на полное восстановление добычи нефти в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения в Техасе.

