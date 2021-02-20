Петропавловское успокоение

20 февраля Тверской суд Москвы продлил до 23 мая срок ареста основателю и бывшему генеральному директору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому, обвиняемому в хищении более 95 млн рублей. Согласно информации МВД РФ, в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов «акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи». Следственные действия прошли в офисе принадлежащего Petropavlovsk «Покровского рудника».

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области (Пионер, Покровское, Маломырское, Албынское, Токур), а также ряд небольших разведываемых месторождений - Высокое (Красноярский край), Новогоднее-Монто и Петропавловское (Ямало-Ненецкий АО).

Почти две трети добычи и производства золота в стране обеспечивают десять золотодобывающих компаний. Крупнейший производитель драгоценного металла - «Полюс» (28% российского производства). Второй по объему производства - «Полиметалл УК», структурное подразделение Polymetal International Plc. - она обеспечивает 8% производства золота в России. Замыкает тройку Petropavlovsk Plc. . Компания в 2019 году увеличила производство на 23% по сравнению с прошлым годом и выпустив 16,1 т золота, в том числе 1,4 т из концентратов, поставляемых другими компаниями.

При этом «легкого» золота в мире становится все меньше. Добыча уходит в труднодоступные регионы, а для освоения месторождений приходиться строить огромные комплексы в условиях полного отсутствия инфраструктуры. Для таких проектов требуется привлечение огромного капитала, и создание крупных холдингов способных этот капитал привлечь. Именно поэтому государство постепенно наводит порядок в отрасли и стимулирует выстраивание вертикально интегрированных групп. И именно тройка лидеров находится на особом «стратегическом» контроле, так как она играет ключевую роль в формировании «золотого запаса» страны.

В ущерб капитализации

Последние несколько лет Petropavlovsk сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся с приходом новых акционеров – сначала холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга, затем структуры Романа Троценко, а в 2020 году - с момента покупки доли в компании АО «Южуралзолото группа компаний». Новые акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

После смены менеджмента Petropavlovsk акционеры проголосовали за проведение Forensic investigation, или судебного расследования всех сделок предыдущего руководства за последние 3 года. Для анализа был привлечен международный аудитор KPMG. Учитывая сложную историю создания Petropavlovsk, в частности эпизод с банкротством «Токур-Ззолото» и другие, следовало ожидать, что в отношении Масловского может начаться следствие после аудита, инициированного новым составом акционеров.

Рынок почти никак не отреагировал на продление ареста: бумаги Petropavlovsk по итогам сессии в субботу выросли на 0,86%. Что говорит о том, что конфликт акционеров постепенно пошел на убыль. Акционеры и инвесторы компании крайне заинтересованы в скором окончании следствия и ждут от новой дирекции позитивных новостей и повышения добычи.

Конфликт акционеров, не только снизил капитализацию компании, но мог негативно сказаться на реализации инвестиционной программы, в частности запуска флотационных линий на руднике «Пионер».

Новая фабрика

Рудные тела «Пионера» представлены окисленными и упорными рудами. Окисленные руды круглогодично перерабатываются на ГГМК «Пионер» по технологии «Смола в пульпе» («RIP») в объеме 6,7 млн т в год.

Неподалеку от месторождения Пионер работает автоклавно-гидрометаллургический комплекс (АГК) для переработки упорных руд. Объем переработки флотационного концентрата на четырех автоклавах составляет 500 тыс. т в год. Для того чтобы получить тот самый флотационный концентрат, Petropavlovsk строит флотационный комбинат «Пионер» мощностью 3,6 млн. т руды в год. Запуск производства компания планирует в 2 квартале 2021 года. По мнению аналитиков, запуск линий позитивно повлияет на рентабельность Petropavlovsk.

Кроме того, сейчас многие аналитики предсказывают значительное удорожание золота на фоне ралли на рынке металлов, и запуска новых стимулирующих программ в США, и поэтому рыночные прогнозы по отрасли весьма позитивны и для Petropavlovsk.