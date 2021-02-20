Почему акции «Газпром нефти» упали в день публикации отчетности

18 января «Газпром нефть» опубликовала консолидированные данные финансовой отчетности (по МСФО), за 12 месяцев и IV квартал 2020 года. Выступая на телеканале «Россия-24», глава компания «Газпром нефти» Александр Дюков подчеркнул, что, несмотря на снижение спроса и пандемию COVID-19, компания продемонстрировала достойные результаты деятельности.

В то же время, вслед публикацией отчетности акции «Газпром нефти» на Московской бирже упали на 3,4%. Такая динамика свидетельствует о том, что фактические результаты оказались ниже ожиданий рынка. Последующий небольшой «отскок» не позволил отыграть это снижение.

По мнению Сергея Суверова, инвестиционного стратега УК «Арикапитал», финансовые результаты «Газпром нефти» за четвертый квартал и в целом за 2020 год не смогли впечатлить рынок и хотя в целом их можно назвать нейтральными, инвесторы ждали большего. «Акции компании снизились в день публикации отчетности. Отметим, что положительный свободный денежный поток в четвертом квартале был в значительной степени обеспечен снижением оборотного капитала, что может иметь обратный эффект в будущем. А положительная величина чистой прибыли во многом обеспечена результатом от ассоциированных компаний и совместных предприятий, главным образом от “Арктикгаз” (СП с «Новатэком»). Чистый долг компании вырос до 547 млрд руб на конец 2020 года против 512,8 млрд руб в 2019 году. Это те негативные моменты, которые могли не понравиться инвесторам», — отмечает он.

С его оценкой согласны в Raiffeisen Bank, чьи аналитики отметили существенное увеличение СДП в IV квартале «за счет эффекта высвобождения оборотного капитала, что, в свою очередь, может иметь обратный эффект в будущем периоде». На вклад СП с «Новатэком» в результаты «Газпром нефти» в части чистой прибыли обращает также внимание «АТОН».