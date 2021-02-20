Потребители просят ограничений

В конце прошлого года Госдума приняла закон, предусматривающий продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года, а также поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей.

На этой неделе "Сообщество потребителей энергии" направило в Правительство РФ письмо, где предлагает разбить дальневосточных потребителей на три группы, в зависимости от экономической деятельности, и начать поэтапно сокращать для них субсидирование. Для остальных Дальневосточных потребителей, не относящихся к вышеуказанным группам, предлагается с 2022 года также предусмотреть равномерное поэтапное доведение энерготарифов для их достижения экономически обоснованного уровня.

"В идеале мы хотим отменить субсидирования - оно неэффективно и влечет дополнительную необоснованную нагрузку на регионы-доноры, но понимаем, что решение о продлении субсидий для Дальнего Востока уже принято, поэтому - предлагаем понятную безболезненную систему, как от них избавиться в дальнейшем", - пояснил заместитель директора "Сообщества потребителей энергии" Валерий Дзюбенко.

По мнению Cообщества, установление указанных критериев позволит не допустить роста объемов субсидирования и сократить тарифно-ценовую нагрузку на организации и предприятия, функционирующие в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности.

К первой группе предлагают отнести жилищно-коммунальные хозяйства и те предприятия, которые финансируются из бюджета. Для них субсидирование энергоцен сохранится до 2024 года включительно с ежегодным равномерным сокращением на 1/3 часть разницы между экономически обоснованным и базовым уровнем цен.

Вторая группа - компании, связанные с добычей драгоценных металлов и камней, топливно-энергетический комплекс. Субсидирование сохранится до 2026 года включительно с ежегодным равномерным сокращением на 1/5.

Третья группа - предприятия малого и среднего бизнеса, присоединенные к электрическим сетям на низком и среднем уровне напряжения, а также организации, осуществляющие хозяйственную деятельность в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (TOP) и территории порта Владивосток.

С учётом принятых поручений Президента РФ еще от 2018 года, для них предлагается предусмотреть адресное субсидирование энерготарифов при условии выполнения целевых показателей по развитию бизнеса. Напомним, что в 2018 году поручениями Госсовета РФ было предусмотрено повышение эффективности субсидирования через переход к адресному субсидированию Дальнего Востока при условии выполнения целевых показателей по развитию бизнеса.

Кстати о необходимости введения этих критериев также напоминают в письме министерству.

Еще одна проблема - расчет базового уровня цен. Суть в том, что при расчете льготы для Дальнего Востока берется средняя цена на электроэнергию по остальной России и разница перекладывается на "доноров". При этом в расчет средней температуры по больнице попадают и регионы, в которых также применяется льготный тариф. Получается, что общая сумма за их счет снижается и средняя цена - тоже.

"Мы также предлагаем исключить из порядка расчета базовых цен на электроэнергию те регионы, в которых субсидируются цены. Это, например, Северный Кавказ, Бурятия, Карелия. Это необходимо, чтобы не было занижения среднероссийской цены и соответственно, расчет льготы для Дальнего Востока был максимально честным", - отметил Дзюбенко.