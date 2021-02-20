Рогозин поделился планами по ракетным пускам в 2021 году

В текущем году «Роскосмос» планирует осуществить 30 пусков ракет космического назначения, рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«29 планируем только ракет космического назначения», - заявил чиновник, которого цитирует пресс-служба Кремля. Рогозин также сообщил, что в 2021 году планируется возобновить исследование Луны. В октябре 2021 года с космодрома Восточный в космос отправится посадочный аппарат «Луна-25», после чего планируется наращивание исследования Луны автоматами. Подобные экспедиции станут первыми за последние 45 лет, подчеркнул руководитель «Роскосмоса».

Помимо «лунной» программы корпорация готовит к отправке на МКС два модуля, первый из которых модуль «Наука» будет запущен с Байконура в мае. Еще одним важным стартом станет, по словам Рогозина, пуск радиолокационного аппарата, что произойдет впервые.

«Впервые мы переходим на радиолокацию. Росатом как оператор развивает Северный морской путь, но для того чтобы освоить восточный маршрут, от Ямала на Восток, до Тихого океана, необходимо видеть все, что там происходит», — добавил чиновник.

В прошлом году, корпорация провела 17 орбитальных космических запусков, что стало минимальным показателем за всю историю развития советской и российской космонавтики.

