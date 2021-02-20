Санкции, похоже, надоели

По уже отработанному сценарию, который власти США и ЕС запускают, используя любые действия России, противоречащие интересам тех или иных групп в их элитах, нашей стране обещаны новые санкции. На этот раз поводом станет отказ выпустить на свободу Алексея Навального.

В товарищах согласья нет

Навальный был условно осужден по делу «Ив Роше», но после возвращения из Германии условный срок был заменён на реальные 3,5 года. Адвокаты Навального обратились в Совет Европы, и ЕСПЧ вынес решение о том, что его следует освободить. В России посчитали, что это решение не имеет под собой оснований и более того – является грубым вмешательством во внутренние судебно-процессуальные дела страны. В ответ на отказ исполнять постановления ЕСПЧ, в Европе ожидаемо заявили о необходимости ввести новые санкции в отношении России, дав, впрочем, понять, что они коснутся только чиновников.

Надо сказать, что такой санкционный механизм вызывает всё более острую критику в самих Европе и США, где трезво настроенные политики и заинтересованные представители бизнеса давно признают, что страны-инициаторы санкций по целому ряду позиций несут от них больше убытков, чем Россия. Особое же опасение в Европе вызывает явно усилившийся в свете огромного количества введенных ограничений разворот РФ в сторону Китая.

Не исключено, что именно такими настроениями объясняется то, что решение о введении санкций еще не принято, и есть сомнение, что оно будет принято вообще. Так, депутат из Ирландии Клэр Дейли убеждена, что санкции не выгодны никому. «Они не в интересах населения России или Европы. Компании, которые хотят вести дела с Россией, не хотят санкций. Я не вижу никаких достоинств в дальнейших санкциях. Я не понимаю, как они [инициаторы] могут их оправдать. Навальный выглядит действительно слабой причиной для этого», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Той же позиции, по информации мировых СМИ, придерживаются и многие другие политики. Bloomberg, например, сообщая, что страны Балтии, Польша и Швеция призвали к скорейшему принятию соответствующих мер в отношении России, тут же добавляет: другие страны, включая Германию и Италию, предупредили, что любое решение должно быть основано на твердой правовой основе, поскольку эти меры наверняка будут оспорены в судах. Подчёркивается также, сообщает Bloomberg, что санкции не должны закрывать дверь для взаимодействия с Россией и противоречить более широким стратегическим интересам Евросоюза.

Как бы так наказать, чтобы не обидеть

Если решение о санкциях все же будет принято, то за ним последует процесс определения физических и юридических лиц, которые попадут под замораживание активов и запрет на поездки в страны ЕС. Государства-члены представят свои предложения еврочиновникам в Брюсселе, и после обсуждения будет сформирован окончательный санкционный список.

При этом крупный бизнес неприятности на этот раз, видимо, минуют. «Что касается российских олигархов, идея санкций против них не соответствует нашей политике. Мы принимаем санкции, чтобы добиться изменения политики правительства России, они вводятся против лиц, которые прямо связаны с конкретными решениями правительства, для этого нужны очень серьезные юридические обоснования», – передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Большинство европейских политиков, включая национальных лидеров Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона, не в восторге от мысли, что им придётся срочно сочинять на коленке некий набор максимально бессмысленных, обескровленных и нечувствительных для России санкций, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Причина проста: интересы эти остаются общими практически по всем направлениям сотрудничества, а любые ограничения затронут европейские компании и рабочие места – и это после того, как материальное положение европейцев уже изрядно пострадало от пандемии. Так что брюссельским чиновникам, которым надо убедить власти хотя бы нескольких крупнейших стран ЕС в обратном, не позавидуешь.

В общем, перед европейцами стоит непростая задача: максимально соблюсти приличия в области декларируемых ими прав человека, не переходя при этом всерьёз ни одну черту в отношении России, считает Пётр Пушкарёв. В такой ситуации максимальное, на что решится Брюссель, это персональные ограничения на поездки, ведение бизнеса и владение финансовыми счетами, причём не для крупных бизнесменов, а для чиновников, имена которых попытаются связать по формальным признакам с уголовным преследованием и якобы имевшим место отравлением Навального. Причем, часть из них могут и не иметь в Европе никаких интересов (разве что недвижимость, которую они не смогут посещать). Плюс к этому могут быть закрыты визы и запрещён въезд активным медиа-пропагандистам – даже если кто-то из них имеет в Европе виллу или другое жильё.

Всё это не окажет серьёзного влияния на реально значимые экономические связи, не повлияет на бизнес российских нефтяников, металлургов или на экспорт аграрной продукции. И уж тем более не затронет такие крупные проекты как «Северный поток — 2»: трудно представить себе другой сценарий, отслеживая текущие – достаточно высокие – котировки акций «Газпрома» и европейских энергетических компаний – партнёров по прокладке трубы. Скорее, события будут развиваться в соответствии с комментариями австрийского канцлера Себастьяна Курца, который в интервью немецкой Welt назвал приговор Навальному «неприемлемым» и призвал его освободить, но тут же добавил, что не считает необходимым связывать эту ситуацию со строительством газопровода. Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, по мнению Курца, ошибается: выгоду получат и Австрия, и Германия, и многие другие страны.

Что «качнуло» рубль к доллару и евро

Максимально возможное влияние политической составляющей российско-европейских отношений на курс рубля все уже видели собственными глазами 12 февраля, напоминает Пушкарёв. Тогда движение российской валюты вдруг закрутилось вокруг вырванной из контекста фразы о возможном разрыве отношений с ЕС. Новостные ленты приписали её министру иностранных дел Сергею Лаврову, в то время как прозвучала именно эта формулировка фактически не от Лаврова, а из уст неосторожно употребившего её телеведущего Владимира Соловьёва, который дважды настойчиво пытался повернуть беседу именно в этом направлении. Однако после разъяснений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а затем и самого Лаврова, когда вопрос оказался исчерпанным, котировки доллара к рублю спокойно опустились на прежние уровни – с примерно 74,5 руб. к 73,5 руб.

Похоже повёл себя и курс евро, лишь на пару часов поднявшийся выше 90 руб. По реакции рубля на описанный выше эпизод видно: даже иностранные фонды, вложившиеся в российские активы, придают не слишком большое значение ритуальным всплескам политической напряжённости и не верят в реальное осложнение экономических отношений между Европой и Россией, заключает эксперт.

Лучше не напрягать

Ситуация с очередными санкциями ЕС весьма щепетильна прежде всего для самого Евросоюза, отмечает независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. Яростнее всех за на их введении настаивают страны Прибалтики, Польша и Швеция, для которых партнерство с Россией не носит критичного характера. Напротив, Германия и ряд других крупных экономик ЕС заинтересованы в таком сотрудничестве – прежде всего потому, что промышленность развивать проще с дешевыми энергоресурсами. Кроме того, Россия по-прежнему представляет собой огромный малонасыщенный рынок.



Но в большей степени европейцы опасаются даже не дороговизны СПГ из США в сравнении с российским газом, а того, что введение очередных санкций подтолкнёт Россию к ещё большему сближению с Китаем. Тогда Евросоюз окажется на одном материке с двумя огромными государствами, , замечает эксперт, обладающими самым большим совокупным объемом сырья и ресурсов и мощнейшей производственной базой. И при этом — тесно взаимодействующими, а у одного из них будет реальный повод недолюбливать западных соседей.

США при этом находятся в очень выгодной позиции: играть мышцами с другого контента легко, отмечает Чечулин. И хотя шансы на прямой военный конфликт России с какой-либо из европейских стран чрезвычайно малы, обострение отношений на континенте может оказаться очень опасным фактором, так как нервы у всех уже давно натянуты как струна. «Поэтому санкции, если их и введут, будут иметь скорее демонстративный характер, чем фактически ограничивающий. ЕС не пойдет на разрыв отношений с большим и могущественным соседом, рискуя остаться с ним один на один, поскольку США могут легко умыть руки», – полагает Чечулин.

Так или иначе, считает он, рынки России не почувствуют на себе существенного влияния санкций – будут они введены или нет. Российские фондовые площадки чаще всего торгуются вместе с мировыми индексами, редко акцентируя внимание на внутренних новостях. Они, конечно, могут повлиять на отдельные бумаги, но на российские индексы в целом – очень редко.

